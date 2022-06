Benda (ODS): Od roku 2020 není potřeba konzultace a vyjádření Evropské komise

reklama

Já tedy pevně doufám, že teď už jsem řádně přihlášený k faktické poznámce já. Protože jsem právě zjišťoval, proč se přihlašuje Blažek, tak jsem pochopil, že na tom místě je přihlášen a já jsem přihlášen ve své lavici, a když si mačkám... nevím, jestli je to porušení ústavy, doufám, že ne, když nehlasuji, když mačkám před sebou červené tlačítko, když se chci přihlásit, tak se hlásí ministr Blažek.

Ale teď už jsem snad řádně přihlášen já, doufám?

Jestli mi tedy pan předsedající dá slovo... (Mpř. Havlíček: Ale máte slovo, jakoby to byl pan Blažek.) ... po této komické vložce, možná že bychom se pak mohli odhlásit, ale to asi do těch dvou není potřeba. Já jsem chtěl jenom zareagovat na paní kolegyni Vildumetzovou. Podle informací, které já mám od nejvyššího státního tajemníka, tak dnes je situace taková, že již postačuje naplňovat doporučení EU ohledně principu služebních vztahů.

Od roku 2020 není potřeba konzultace a vyjádření Evropské komise k tomu, jakým způsobem je u nás upravena státní služba. Tak to jenom na vysvětlenou. K tomu, jak se to tady projednávalo v minulosti, se vracet nebudu, ale musím říct, že když jste začali tahat jako opozice, co tady kdo řekl, tak jsem si pro jistotu honem prošel, co jsem před těmi čtyřmi lety říkal, a kromě toho, že jsme kritizovali velmi výrazně, že jste nám veškerou změnu proti vládnímu návrhu přinesli až na stůl, opravdu až tady na stůl ve Sněmovně, tak jediné, o co jsem bojoval, že jste chtěli odvolávat i státní tajemníky bez jakékoliv, nebo nejvyšší státní úředníky bez jakékoliv kontroly. To si všimněte, že do toho zákona nedáváme, protože opravdu necháváme zvlášť stojící strukturu služebního úřadu a zvlášť stojící politické vedení ministerstva.

