Berdychová (ANO): Doktor Sixtus Bolom-Kotari má zkušenosti a vizi

Sixtus Bolom-Kotari získal titul doktor filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na církevní historii a péči o kulturní dědictví. Naposledy působil jako vedoucí výzkumného týmu projektu zaměřeného na česko-slovenské a česko-maďarské vztahy. Externě také vyučoval památkovou péče na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jeho vize směřování Regionálního muzea v Náchodě je jasná. „Základem koncepce jsou tři věci: muzeum jako spolutvůrce identity kraje, muzeum jako součást sítě a muzeum jako vizitka zřizovatele. Znamená to nezavírat bohatství naší minulosti do vitríny, ale propojovat je se současným životem i s inspiracemi, které lidé hledají na jiných koncích světa,“ prozrazuje budoucí ředitel a pokračuje:

„Muzeum může být živým komunitním centrem reprezentujícím Královéhradecký kraj. K tomu je zapotřebí nejprve vytvořit novou identitu instituce, která působí na čtyřech místech – Náchod, Dobrošov, Hronov, Police nad Metují.“Velký potenciál pak skrývají podle nového ředitele muzejní budovy samotné, zvoucí k prohlídce už pro své příběhy.

Mgr. Martina Berdychová BPP



vicehejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vzhledem k mé specializaci považuji za nosné téma lidové zbožnosti, magie a léčitelství, protože přitahuje pozornost veřejnosti. Dá se na něm dobře ukázat, jak to, co zájemci dnes jezdí objevovat do pralesů v Jižní Americe, fungovalo po staletí v českém prostředí. V případě muzejní výstavy by například nešlo jen o představení dokladů úcty k posvátným místům v krajině – k vodě, stromům, skalám, ale také umělecké tvorby, historické i současné, jež se vztahem k posvátnosti souvisí,“ odpovídá Sixtus Bolom-Kotari na otázku, jakou výstavu by v muzeu uspořádal jako první.

Jméno budoucího ředitele náchodského muzea rozhodně nepatří mezi česky znějící. „Podle vyprávění vím, že moji předkové přišli ze Skandinávie, snad z pomezí Švédska a Finska. Původní příjmení časem upadlo v zapomnění a můj otec, akademický malíř a sochař, se ho rozhodl obnovit,“ poznamenává Bolom-Kotari.

Výběrová komise vybírala na post ředitele Regionálního muzea v Náchodě ze sedmi uchazečů. Její členové se shodli, že Sixtus Bolom-Kotari splňuje všechny požadavky, a to na základě osobního pohovoru i předložené koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

„Doktor Sixtus Bolom-Kotari mne při pohovoru překvapil svými bohatými zkušenostmi, profesionalitou a jasnou vizí, co muzeu chce nabídnout,“ dodává náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast kultury.

Do konce února prozatím vede náchodské muzeum zástupce ředitele Jan Tůma.