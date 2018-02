Berdychová (ANO): Královédvorská střední škola se zaměří na kybernetickou bezpečnost

„Královédvorská střední škola přišla s myšlenkou, že by informační technologii zaměřila na kybernetickou bezpečnost, a to je obor, který chybí jak v kraji, tak v celé republice. Je to pilotní projekt a škola přitom využije zkušenosti, které má z výuky chemie a informačních technologií,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová. „Škola nově zavádí i obor bezpečnostně právní. Oba obory spolu souvisí, škola se tak začne zaměřovat tímto novým směrem. Osobně věřím, že poptávka po obou oborech bude veliká,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Jedním z nových oborů, které škola v září začne vyučovat, je i bezpečnostně právní činnost. Obor žáky připraví pro výkon práce v bezpečnostních sborech i pro profese krizového řízení. Garantem oboru se stal první náměstek hejtmana Martin Červíček.

„Celý život se věnuji bezpečnosti, a proto jsem velmi rád, že v Královéhradeckém kraji máme školu, která bude vyučovat bezpečnost a kybernetickou bezpečnost. Jsou to obory, po kterých je již nyní velká poptávka ve veřejném i soukromém sektoru. Bezpečnost se dnes dotýká opravdu všech oblastí našeho života. A obecná příprava v právním zaměření, ale i v oblasti kyberbezpečnosti, skýtá obrovskou příležitost pro všechny studenty, kteří na dvorskou školu přijdou,“ řekl náměstek Martin Červíček, který se na podzim sám zapojí do výuky budoucích bezpečnostních expertů.

Žáci se v rámci studia například naučí jak odhalit útočníka, jak s ním jednat a jak zamezit jeho útokům. „Absolventi oboru by měli pochytit vědomosti z oblasti práva a technicko-organizačních opatření. Vědomosti si zažijí jak v teoretické, tak v praktické přípravě a budou připraveni na krizové situace, jako je hackerský útok, narušení či znepřístupnění nějaké služby,“ sdělil Jiří Sedláček, výkonný ředitel brněnské společnosti Network Security Monitoring Cluster, s níž škola spolupracuje při přípravě nových oborů.

Kybernetickou bezpečnost bude královédvorská střední škola vyučovat jako jedna ze tří středních škol v České republice. S touto myšlenkou navíc přišla jako úplně první. „Již před deseti roky jsme byli první střední školou v České republice, která vyučovala informatiku. V tomto vidíme cestu. Nyní proto již připravujeme učebny pro výuku robotiky, či například kybernetickou laboratoř, kde budeme moci simulovat kybernetické útoky,“ informoval ředitel Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem Petr Vojtěch.

Dva nové obory začne škola poprvé vyučovat ve školním roce 2018/2019. Zájemci o studium mohou posílat své přihlášky do 1. března 2018. Více informací o oborech naleznete na webových stránkách ZDE.

