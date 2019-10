Bláha (ANO): Ostatní podnikatelé, vy si trhněte nohou...

Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl zeptat poslanců napravo, jak to vlastně myslí s technickými rezervami. To znamená, že někteří, některé podnikatelské subjekty jsou na to lépe nebo jsou nějak výše postaveni? Já jsem si vždycky říkal a celou řadu let jsem volil strany jako ODS nebo TOP 09 a žil jsem v přesvědčení, že chtějí narovnat vztahy mezi podnikateli. A ve výsledku nám říkají, no vždyť ty pojišťovny vlastně jsou chudáci. Oni potřebují ty technické rezervy, aby je nemuseli danit. A ostatní podnikatelé, vy si trhněte nohou. Vy vlastně na to nemáte nárok. Takže pojďme si říct, to jako ostatní firmy, které podnikají v naší ČR, které často mají splatnost třeba i 7 měsíců, když si to přepočítáte, to je 210 dní a často jim běží o desítky milionů, jsou na tom daleko hůř než pojišťovny, které si navolí technickou rezervu a tu nedaní. Za mě by mělo být jednotné podnikatelské prostředí, pro všechny stejné. To znamená, že tak jako to platí pro mě, malého živnostníka, mělo by to platit pro velkou, třeba i nadnárodní pojišťovnu. Děkuji.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Riziko lidských tragédií bylo odstraněno Skopeček (ODS): Daňové zatížení v ČR je nadprůměrné Votava (ČSSD): Za nemravné považuji to, že tu daň platí nabyvatel Stanjura (ODS): My jako pravicová strana určitě odmítáme dotace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.