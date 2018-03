Blaha (ODS): Kdo sedí na Hradě?

Vyhoštění diplomatů z ruské ambasády, ke kterému včera došlo, je nejsilnějším signálem, který Česká republika vůči Rusku vyslala od vstupu do NATO. Vyhostili jsme celkem tři osoby a zařadili jsme se tak k dalších 23 zemím, které tak učinily.

Celkově bylo vyhoštěno 137 ruských diplomatů a další země, například Slovensko, své kroky vůči Rusku zatím zvažují. Důvodem byl útok na britské občany, který se udál 4. března ve čtyřicetitisícovém městě Salisbury. Útok směřoval na bývalého vysokého důstojníka ruského vojenského zpravodajství (GRU) Sergeje Skripala. Kromě něho se však s větší či menší intenzitou dotkl dalších zhruba 130 lidí.

Útok byl proveden užitím nervově paralytické látky novičok. Britská vláda z útoku obvinila přímo Ruskou vládu. Nebyl to první ruský útok. Už v roce 2006 byl v Londýně otráven jiný bývalý důstojník ruských tajných služeb (KGB, resp. FSB), Alexandr Litviněnko. Vraždu spáchal Andrej Lugovoj, bývalý tělesný strážce z KGB. Rusko ho však do Velké Británie nevydalo. Místo toho se Lugovoj stal poslancem a v roce 2015 mu prezident Putin udělil medaili „Za zásluhy o vlast.“

Britská vláda a její spojenci mají důkazy, které Rusko s útokem v Salisbury spojují. Jak způsob provedení, tak užitá látka naznačují směr vyšetřování. Konkrétní důkazy však zůstávají před veřejností utajené, což je ale naprosto samozřejmé. Vzhledem k tomu, kolik zemí se k britskému kroku přidalo, se musí jednat o téměř matematickou jistotu. Český premiér, Andrej Babiš, na tiskové konferenci přečetl prohlášení, ve kterém se přímo praví: „útok ukazuje na brutálnější způsob špionáže, než jsme dosud byli zvyklí,“ a dále: „Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež.“ Poukázal tím na oficiální ruské prohlášení, že látku užitou při útoku mohli vyrobit Britové, Češi nebo Švédi. Vývoj novičoku byl přitom přísně střeženým vojenským tajemstvím Sovětského svazu v 70. a 80. letech minulého století. Dosud měl na svědomí jedinou potvrzenou oběť, a to vědce Andreje Železňakova, který ho pomáhal vyvíjet.

Kromě komunistů a okamurovců postup vlády České republiky podpořily všechny parlamentní politické strany. Což není žádné překvapení. Nicméně velice podivně se k věci postavilo alternativní centrum moci v České republice – Hrad a jeho pán.

Prezident Miloš Zeman si nechal předvolat šéfa civilní kontrarozvědky (BIS) Michala Koudelku, aby mu zadal vyšetřit, jestli se u nás novičok nevyráběl. Kromě toho, že tím nepřímo, avšak oficiálně podpořil ruskou domněnku, udělal něco, co nesmí. Úkolovat naše bezpečnostní služby může pouze vláda, nikoli prezident. Je zarážející, že ministryně obrany Karla Šlechtová krok pana prezidenta přivítala. Je to ostudná neznalost, která – pokolikáté už? – Karlu Šlechtovou usvědčuje z naprosté neznalosti a povrchnosti.

Vzpomínáte si ještě, jak Miloš Zeman v prezidentské debatě mistroval Jiřího Drahoše? Tvrdil, že žádné ruské nebezpečí u nás nehrozí, protože on má hodnověrné informace přímo od šéfů bezpečnostních složek. Včera vyšlo najevo, že Miloš Zeman je lhář. S šéfem BIS se totiž sešel vůbec poprvé, a to je Michal Koudelka v úřadu už od srpna 2016. Nemohl totiž od něho nic slyšet. Ani by nemusel, kdyby četl otevřené hodnotící zprávy BIS. Naše civilní kontrarozvědka už od roku 2004 pravidelně a se stupňující intenzitou upozorňuje na aktivity ruského zpravodajství na našem území. Například v poslední zprávě se píše: „Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území ČR.“ Mimochodem od roku 2011 BIS upozorňuje pravidelně i na nárůst čínských špionážních aktivit. Shodou okolností jsou Rusové a Číňané na Hrdě vždy vítáni s otevřenou náručí.

Co si prezident republiky slibuje od nesplnitelného úkolu, který zadal šéfovi BIS? Chce vytvářet krytí pro ruskou agresi vůči našemu spojenci? To je naprosto nepřijatelné. Jedná se přímo o bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Ministr zahraničí, Martin Stropnický, bude mít těžkou práci. Včera k vyhoštění uvážlivě řekl, že výběr vyhoštěných osob nebyl nahodilý. Čili jednalo se o špióny. Podíl zpravodajců v diplomatické sestavě ruské ambasády dosahuje podle zjištění BIS zhruba polovinu všech osob, to znamená 60 – 70 osob. K tomu zpráva BIS dodává: „Ruské zpravodajské služby nezměnily svůj extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí. Ruský diplomatický personál tak zůstává nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci, a dlouhodobě si tak stále drží tento negativní primát v diplomatickém sboru deklarovaném v ČR.“

Jaké zájmy hájí armáda ruských špiónů, to je úplně jasné. Jaké zájmy hájí český prezident, to vůbec jasné není.

