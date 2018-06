Blahová (KDU-ČSL): Odborníci se seznámili s principy Cochemské praxe

„Cochemská praxe představuje systém interdisciplinární spolupráce mezi profesemi, které se podílejí na řešení rodičovského konfliktu. Hlavními aktéry jsou přitom soudci, advokáti, pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, psychologové, mediátoři a další specialisté spolupracující s dětmi a jejich rodinami," vysvětlila Michaela Blahová, radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku.

„A právě o to nám jde: seznámit se s touto praxí, aby se podařilo co nejrychleji řešit případné spory rodičů, které jsou mnohdy zvyšovány vlivy jejich okolí, ale naopak aby se posílila odpovědnost obou rodičů ke svým dětem. Cílem je předejít eskalaci konfliktu a co nejrychleji nalézt vzájemnou shodu. Tyto principy jsou v zájmu nezletilých dětí, aby se předcházelo jejich traumatizaci dlouhodobým napětím mezi rodiči. Z tohoto důvodu se domníváme, že využití Cochemského modelu by bylo prospěšné i ve Zlínském kraji," řekla Michaela Blahová.

Své zkušenosti ve Zlíně prezentovali pracovníci organizace Cochem.cz, okresního soudu v Novém Jičíně a z Centra psychologické pomoci Nový Jičín, kde je tento Cochemský model v rámci České republiky pilotně ověřován.

Cochemská praxe je ve světě uplatňována od roku 1992. Jeho základním heslem je „Dohodněte se".

