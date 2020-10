Bojko (SPD): Povolejme lékaře z ciziny, ať splatí dluh

reklama

Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Chtěl bych vyjádřit stanovisko nezařazených poslanců z hnutí Jednotných, a to je, že my tohle nepodpoříme, protože jsem přesvědčen, že náš stát má rezervy a nepotřebuje pomoc vojsk NATO. Takovou nezištnou pomoc, jak tady hovořil můj předřečník kolega Rakušan, jsme už zažili, já jsem ji zažil taky. Nakonec tu armádu musel vyprovodit Michal Kocáb. A já bych byl nerad, abychom ho museli za dvacet let exhumovat, aby vyhnal další armádu.

Za mě jednoznačně máme rezervy v tom, neustále se tu dlouhé roky hovoří o tom, že lékaři, kteří u nás vystudují na doktory, odcházejí bez toho, aniž by to splatili téhle republice, odcházejí do ciziny. Jenom tu o tom mluvíme. Mluví se tu o tom minimálně deset let, co si pamatuji jednání Sněmovny. A nikdo s tím nic neudělal. Tak povolejme tyhle lékaře z ciziny, ať nám splatí dluh.

Další věc. Máme spoustu lékařů. Nemám nic proti lékařům bez hranic, kteří se starají o nemocné v Africe, v Jižní Americe a tak dále. Ale povolejme ty, kteří operují ve Středozemním moři, u libyjských břehů a vozí nám tu nemocné COVIDem prokazatelně. Tyhle bych povolal do zbraně.

Další věc. Kde jsou ty obrovské rezervy? Jenom u nás v ostravských nemocnicích mám podněty od personálu, že spousta sestřiček a personálu, hlavně ti mladí jsou doma buď v karanténě, nebo na ošetřovném, a jsou povolávány důchodkyně. Takže za mě neotevřít ten první stupeň je špatné rozhodnutí, protože ti lidé jsou většinou bezpříznakoví, jsou doma v karanténě a nemůžou svoji práci vykonávat.

A jestliže tady někdo říkal, že ta pomoc je nezištná, tak já na to nevěřím. Já jsem jednoznačně přesvědčen, že to je takový morální tlak na nás, abychom za pár let s pokorou přiznali, vy jste nám pomohli, tak my vám tedy tu základnu NATO nebo ten radar v Brdech, my vám na to kývneme.

Tak to je asi ode mně. To je můj názor.

Protože už jsem o tom mluvil, když jsem interpeloval pana ministra zdravotnictví Prymulu, když si vezmete tu covidovou mapu, tak každý, kdo se na to podívá, musí pochopit, že je něco špatně, když v zemích, kde je nulová hygiena, v miliardových destinacích, jako je Pákistán, Afghánistán, Indonésie, Afrika - a tam jako by COVID nebyl? Už osm týdnů se nedozvíte ze statistického úřadu počet mrtvých, kdysi to každý týden bylo zveřejněno. A ty statistiky předtím ukazovaly, že ten počet mrtvých, i když někteří umřeli s COVIDem, byl menší než loni. Takže kdo záměrně tají ty informace a proč? Dneska mně připadá, že CNN, Prima NEWS, to je hlásná trouba vlády, protože to je každý den - rekord, rekord, rekord, počet mrtvých - rekord, ten herec zemřel s COVIDem, přitom měl tři infarkty, dvě mozkové mrtvice, ale zemřel - podlehl koronaviru. Takže za mě to je jenom taková špinavá propaganda, co se týče tady toho.

A interpeloval jsem i ohledně Běloruska. Pan ministr mi řekl, že zřejmě ty informace do toho systému nejsou pravdivé. Ale já jsem přesvědčen, že kdyby někdo tajil počty zemřelých a nemocných, že by to určitě vyšlo najevo, protože i v tom Bělorusku operuje naše tajná služba.

A co mě úplně nejvíc vytáčí a lidi mi kvůli tomu volají a píšou, je počet - deset lidí na pohřbech. Já si to nedovedu představit. Můj tatínek zemřel v únoru, byl z deseti sourozenců, my máme pět dětí, sedm vnoučat. Jak bych to asi řešil, koho bych vybral na ten pohřeb, koho bych odsunul? To je prostě špatné rozhodnutí. Přitom máme plné supermarkety lidí. Další špatné rozhodnutí - zavřít v neděli obchody. Já osobně bych zavřel klidně i v sobotu, ale v dnešní době to je špatné rozhodnutí, protože běžte dneska v sobotu dopoledne do supermarketu, tak do sebe narážíte košíkama. Já osobně nakupuju večer v osm hodin, to je nejlepší a nejjednodušší. Ale zavřít neděle je špatně. Tak to je jedna věc.

A ještě bych chtěl říct, že ty odklady těch operací jsou taky špatně. Protože když to vezmu jenom ze svého hlediska, když jsem čekal na tu první operaci s artrózou čtvrtého stupně - ten, kdo to zažil, tak ví, jaká je to neskutečná bolest - a teď si vezměte, že kdybych měl tu operaci naplánovanou na březen a oni by mi řekli - bohužel, pane Bojko, musíme to odložit - za půl roku. To už fakt nemůžete chodit, chodíte o berlích, trpíte i přes den, půlroku budete trpět dále a zas vám tu operaci odloží.

A to nemluvím o tom, že jsou zakázané návštěvy v těch nemocnicích, předtím to byly tři měsíce. Ti starouškové, seniorové, neskutečně strádají psychicky. A stoupá počet sebevražd. Takže za mě takhle úplně uzavřít v nemoci navštívit ty svoje nejbližší, je opravdu špatně. Takže my to nepodpoříme.

Děkuji.

