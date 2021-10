Bondarenková (SPD): Klasika - velká kauza před volbami. A ještě vypnuli Facebook

reklama

Do toho jedna pořádná kauza - tentokrát Pandora Papers (obdoba Panama Papers). No, co by to bylo za volby do Poslanecké sněmovny, kdyby se před nimi neobjevil aspoň jeden sólo kapr, pořádná aféra. Ale tahle je už trochu vyčpělá, opakovaný vtip není vtipem. Možná poprvé to bylo trochu zajímavé. Ale letos, aby nebyla nuda, je přidaná jedna inovace. Vypnutí Facebooku, Instagramu, Twitteru a WhatsUpu. Přesně ve chvíli, kdy se rozhodují poslední nerozhodnutí voliči. Takže ještě že to pro větší efekt vypli celosvětově a jestli to nenahodí do zítřka, začne to být trochu podezřelé.

Možná si říkáte, že to nesouvisí s Českou republikou. To si nemyslím. Načasování je příliš dokonalé. Navíc u kauzy Pandora Papers vůči České republice tvůrci udělali chybu a nechali vyjádřit se Miu Farrow negativně o premiérovi Andreji Babišovi. Taková školácká chyba. Copak Miu někdy zajímala Česká republika? Ví vůbec na kterém kontinentu leží? Bylo by zajímavé to zjistit. Nadnárodní transatlantické kruhy toho umí spoustu zařídit. Nějaké ty články v novinách, to je pro ně hračka. Naopak tak se obvykle dobře pozná, odkud vítr fouká, když nějakou zprávu zveřejní najednou (s podobným textem) např. Washington Post a The Guardian. Další evropské deníky se pak nadšeně přidají, doplní detaily. Není to poprvé.

A také není to poprvé, kdy "hrozí" vláda ANO s SPD, případně s někým dalším v podobném duchu. Minule to dle německých novinářských investigativců zakázala jistá tetička z Berlína. Ta už je ale mimo hru, v Německu to po volbách přebírá jiná parta a ti ještě nejsou tak ukotvení a jasně vyprofilovaní. Takže procesy musí zástupně řídit někdo jiný.

Ale nebojme se, i přes dočasné oslepení sociálních sítí kontakty mezi lidmi neustaly a nemusí se nutně odehrávat přes internet. Tak jako jsme i dnes vyrazili do ulici popovídat si s lidmi napřímo, tak už to děláme dlouho a úspěšně. Úžasná dnešní atmosféra mne vede k pocitu, že volby dopadnou dobře. Minimálně pro SPD. Ale hlavně pro naše občany, kteří se stále silněji ozývají, aby bránili svoje práva, dosaženou životní úroveň a nechtějí zhoršit svůj život ve jménu nějakých podivných (byť ekologických) ideologií. Dnes a denně se setkáváme s tím, že lidé v České republice vědí, co chtějí, nepotřebují, aby jim to, co je pro ně dobré, určoval někdo z Bruselu. Sami víme, co je pro nás dobré a nepotřebujeme cizí rozhodování. Kdo tohle zadání od voličů letos splní, ten může očekávat dobrý výsledek ve volbách.

Myslím, že ani nemusím připomínat, aby lidé přišli k volbám. Ti odpovědní občané, kteří myslí na svou budoucnost a budoucnost svých rodin, si své občanské právo volit do Poslanecké sněmovny jistě uvědomují. Takže v pátek to začne a v sobotu budeme čekat se zatajeným dechem. Jistě to dobře dopadne. Nebo spíš, jistě to dopadne skvěle!

