Brabec (ANO): Velkou neznámou je vývoj ceny emisní povolenky

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně,

kterou teď ruší můj milý kolega Babka, já budu stručný, protože na rozdíl od mých připomínek a výtek vůči kapitole 315 v rámci schvalování státního rozpočtu, tak Státní fond životního prostředí obsahuje aspoň tedy z našeho pohledu, určitě z mého pohledu ty klíčové priority, ty velmi důležité priority, a musím říct společně, já věřím, že i paní ministryně mi dá zapravdu, ještě že ten fond máme. Protože teď nemyslím jenom jako orgán, a podle mě je to nejlépe fungující fond, je to doslova fabrika na projekty. Dělá, administruje tisíce projektů ročně, od záležitostí typu Nové zelené úsporám přes kotlíkové dotace přes Operační program Životní prostředí, a teď nově modernizační fond, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace a další a další, spolupracuje přitom s ministerstvem. A naštěstí vypadá, že tady je dost peněz na ty klíčové priority, a už to tady zaznělo jak od paní ministryně, tak od pana zpravodaje, že oproti té verzi, která byla předkládána ještě v závěru minulého roku, tak došlo k navýšení především pokud jde o příjmy a výdaje z modernizačního fondu. Takže podle mého názoru skutečně základní priority pokrývá.

To, co je velká neznámá, to je potřeba si říct, samozřejmě je vývoj ceny emisní povolenky, protože ještě před několika málo dny se blížila ke 100 eurům, teď se dostala v podstatě takřka na polovinu, nebo pohybuje se někde kolem 57 - 58 eur. Samozřejmě vývoj je možný tam i zpátky, ta povolenka může jít zpátky, může se zase ta cena zvyšovat, může se snižovat, a na to je samozřejmě i dán potom rozpočet modernizačního fondu. Ale to se tolik nedotkne toho letošního roku, tam já se domnívám, bude nejdůležitější, aby se ty projekty zvládly, to znamená, peníze tam na ně budou.

A důležité je, aby státní fond i paní ministryně samozřejmě ustála ty tlaky, které byly a které jsou většinou z Ministerstva financí a z dalších sosáčků, které se rády samozřejmě dostanou k těm penězům z emisních povolenek, z prodeje emisních povolenek, a sají a sají. A to je něco, co je potřeba samozřejmě si ohlídat, protože těch peněz je tam hodně a je to velké lákadlo pro to, aby se za ně financovalo třeba něco jiného, než projekty do životního prostředí. Samozřejmě tomu tlaku jsem byl vystaven také a myslím, že se mu dařilo docela úspěšně čelit.

Takže především v oblasti Národního programu Životní prostředí, tedy oblast nových zdrojů pitné vody, zlepšování kvality odpadní vody, respektive pokrývání ještě větší sítě, jak zajistit lidem novou pitnou vodu, projekty typu domovní čistírny odpadních vod, teď tedy nově v zásadě propojený projekt Nová zelená úsporám, nebo program Nová zelená úsporám s kotlíkovými dotacemi, to pokračování programu, to je ještě vlastně z té minulé vlády připraveno, teď tedy navýšeno, aktualizováno o modernizační fond, takže já se domnívám, že na tento rok je o tyto projekty dobře postaráno, z pohledu střednědobého výhledu 2023-2024 to je opravdu velká neznámá, to je teď věštění z křišťálové koule a myslím, že nikdo ji dneska nemáme takhle vyleštěnu, abychom řekli, jak to bude vypadat. Ale za mě určitě podpořím tento návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí.

