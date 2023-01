Brázdil (ANO): Hasičovi je jedno, jestli skočí do vozidla toho či onoho kraje

reklama

Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte i mně, abych navrhl nový bod. Já už jsem ho jednou tady říkal a nebyl jsem vyslyšen, bod s názvem Zdravotnická záchranná služba České republiky. Tento bod prosím sice předkládám já, ale vše je předmluveno, domluveno, zamýšleno i ministrem Válkem. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7557 lidí

Pamatujete si nedávno samozřejmě všichni, jak to tady vypadalo během covidu. Ta koordinace 14 krajů - jistě mi dáte zapravdu - bude úplně jiná, tak jako hasiči a policajti, než když jsme 14 krát jinak. A 14 krát jinak znamená, že opravdu tu je 14krát jinak zaplacený člověk, jinak oblečený, jinak vybavená sanitní vozidla. Ač zákon je jeden, tak přece jenom kraje si jakousi svou trošku lidovou tvořivostí to dělají podle svého.

Jak k tomu má přijít pacient, někdo z vás, když při transportu z Ostravy náhodou by se něco stalo, dejme tomu, na Vysočině, a tam je záchranná služba jinak organizovaná s jiným dojezdovým časem? Kolikrát přijede možná lékař, tedy, ať už v systému rendez-vous auto nebo ve velkém vozidle, popřípadě bez lékaře. Zkrátka má to opravdu hodně velké konsekvence. A věřte, že nemluvím jenom sám za sebe s třicetiletou praxí, ale za - a teď nechci říct všechny - ale zhruba za, bych řekl, 90 % záchranářů.

Závist, a to je další věc, samozřejmě funguje mezi lidmi. Oni si to řeknou, jak to, že člověk za stejnou práci, mnohdy i menší práci, vezme jiné peníze v tom kraji a v jiném kraji je to jinak, a přitom budu mít víc výjezdů. Prosím, toto všechno a mnoho dalších věcí by se tím vyřešilo. Vznikla by zdravotnická záchranná služba České republiky, byla by koordinovaná z jednoho místa, ušetřilo by se hodně, ale hodně, hodně peněz v tom, že i ta výběrová řízení, která dneska jsou, asi víte, jak vypadá vozidlo Hasičského záchranného sboru. Oni jsou přibližně stejná, mají skoro stejné vybavení, a tak hasičovi je poměrně jedno, jestli skočí do vozidla toho či onoho kraje. Ale my to tak nemáme. Všimli jste si, že ta vozidla jsou opravdu od Volkswagenů, různých Mercedesů a podobně, jinými slovy, tady to výběrové řízení na oblečení, na vybavení, na všechno by bylo z jednoho centra. Ano, řeknete. To ale my nechceme, my tady už všechno nechceme centralizovat, ale prosím vás, to zdraví máme jenom jedno a o něho by bylo pečováno, by mělo být pečováno stejně. V tak malinké zemičce 14 krajů, 14 krát všechno jinak.

A já bych chtěl, abyste se nad tím zamysleli a abychom se nad tím zamysleli spolu s malou diskusí, ona nebude dlouhá. A pan ministr možná k tomu řekne svoje, co zamýšlí. My pár záchranářům budeme mít návrh, a pak by se to teprve dalo do legislativního procesu.

Tedy, paní předsedající, prosím, kdybyste se poznamenala zařazení nového bodu - "Zdravotnická záchranná služba České republiky", diskuse nad tímto tématem. A já nechci, nechci nikam pevně. Já nechci, abyste řekli, tak zas to bude prodlužovat se. Jenom zařadit. A to samotné klidně může být až zítra, pokud na to by přišel čas, čili klidně to dejte až na poslední místo. A možná po poradě s panem ministrem on sám řekne, jestli to chce tam či onde a třeba koalice mu vyjde vstříc. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

Oficiální web, kde můžete položit dotaz: www.anoolomouc.cz

