Brázdil (KSČM): Pravda a lež

Dobrý den všem,

Po dlouhém vývoji mojí osobnosti jsem došel k závěru, že můj čas, který mi byl vyměřen pro tuto přítomnost a místo je velmi vzácný. Takže jsem přehodnotil svůj postoj a názor na tuto současnou společnost a svobodně se rozhodl, jít jinou cestou než doposud.

Tímto Vás informuji, že podávám rezignaci na člena KSČM z osobních důvodů.

Předem děkuji za pochopení a přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem životě…

Oto Brázdil

Oto Brázdil KSČM



Pokud si někdo klade otázky proč tato změna a chtěl by znát můj názor, tak ho zde pro jistotu uvedu, protože je možné, že určité období budu mimo dostupnou komunikaci.

Chtěl jsem (a stále chci) pomáhat lidem, ale bohužel mé možnosti jsou omezené. Takže i přes mou nabízenou spolupráci, tak stále nedošlo k hledání řešení problémů současného aktuálního stavu.

Dobře si uvědomuji velkou zodpovědnost, která je na bedrech historických členů, kteří byli u zrodu příčin, které vedli k tomuto stavu dnes.

Nemohu a ani nechci převzít zodpovědnost, za něco co jsem nezpůsobil a proto nemohu ani najít skutečné prvotní příčiny tohoto současného stavu, abych je popřípadě odstranil a mohl tak jít jinou cestou, kde bude prosperita a budoucnost.

Mrzí mě celkový dojem laxního přístupu starších členů, protože jsem zde našel mladé lidi, kteří chtějí jako já něco ještě v životě dokázat a udělat.

Uvědomil jsem si, že abych pomáhal a něco dělal pro druhé, tak k tomu nepotřebuji žádnou společnost, která mě omezuje, ale udělám to po svém, jak mě to baví a dělá to radost mě i ostatním.

Tento současný svět je pomíjivý, takže rozhodl jsem se žít tady a teď v přítomnosti jako by žádný zítřek nebyl!

Minulost neřeším, ale beru si z ní ponaučení, abych mohl v přítomnosti dělat pokud možno ty nejlepší rozhodnutí.

Rozhodl jsem se být šťastný, proto musela přijít i tato změna

Potřebuje člověk stranu KSČM k tomu, aby byl srdcem a duší Komunistou? Nebo spíš potřebuje strana člověka, aby vůbec mohla existovat?!

PS: Změna je život

Přeji Všem krásný zbytek Vašeho vlastního života… každý sám je strůjcem svého štěstí.

