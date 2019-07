ČSSD: Michal Semín do Rady ČTK rozhodně nepatří

Komentář na facebookovém profilu k neschválení Michala Semína do Rady ČTK

Sněmovna jasně rozhodla! Kandidát SPD Michal Semín do Rady ČTK rozhodně nepatří.

Náš postoj byl od začátku jasný. Jestliže bude Michal Semín zvolen pomocí hlasů ANO do Rady ČTK, znamená to pro nás porušení koaliční dohody. Člověk jeho formátu by pro nás byl v tak důležitém orgánu naprosto nepřijatelný.

„Pokud bychom si jako koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních otázkách, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat," řekl Jan Hamáček. Pan premiér nás však ujistil, že k něčemu takovému rozhodně nedojde. Jsme rádi, že svůj slib dodržel a zvolení Michala Semína neprošlo!

