Čepelka (TOP 09): Podepsali jsme, že euro přijmeme

Co to je zase za dezinformační smršť o přijímání, nebo nepřijímání eura? Odborníci by mi potvrdili, že v nějakém zásadním dokumentu (smlouva o přistoupení ČR k EU nebo Lisabonská dohoda) jsme podepsali, že euro přijmeme.

Spíš to bylo hned k 1. květnu 2004, ke dni vstupu ČR. Otázka proto podle mne není ZDA, ale KDY. V tom případě jsou nicotné diskuse, zda euro definitivně odmítnout a nesmyslné je dokonce referendum o přijetí eura (tuším taky nikde v Evropě nebylo, nebo bylo?). Takové referendum by stejně bylo konzultační, jakýsi „průzkum trhu“, nic víc. Opozice, která euro zcela odmítá, by potřebovala vypráskat za hranice parlamentu, neboť – podle mého názoru – úmyslně dezinformuje veřejnost, že se o tom ještě může nějak rozhodovat. My jsme o tom přece už rozhodovali – v referendu o připojení k EU. Omlouvám se těm, kteří si myslí, že o tom ještě nerozhodli. Možná ne oni, ale jejich rodiče v červnu 2003 ano.

(Netvrdím tímto, že jsem zastáncem brzkého přijetí eura, můj názor je ale téměř bezcenný, proto ho neuvádím. Důležitý je právní stav věci.)

