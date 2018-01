Černochová (ODS): Pane premiére Babiši, tohle je opravdu vláda odborníků?

Při projevu pana ministra Stropnického by se skoro až jeden rozbrečel. Rozbrečel by se ten, kdo tady s ním čtyři roky seděl, když byl ministrem obrany. Ano, pane ministře, možná tato nová vláda po dnešku v demisi neřádí, tak jako jste neřádil, resp. nic nedělal, na Ministerstvu obranu celé čtyři roky vy, protože v jiném případě by se vaše nástupkyně paní ministryně Šlechtová nepotýkala s problémy, že jste jí tam nechal na stole zakázky k podpisu za 25 miliard korun českých. Pane premiére Babiši, tohle je opravdu vláda odborníků? Tento člověk, který na resortu Ministerstva obrany byl papírovým čertem, vy jste z něj udělal ministra pro zahraniční věci, tak ten nám tady bude kázat, že něco dělal? Vy to víte sám, pane premiére Babiši, protože pokud byste to nevěděl, tak byste ho na Ministerstvu obranu nechal, ale protože víte, že je neschopný, tak jste tam dal paní ministryni Šlechtovou, což já vítám.

