Senátorka Ludková: Teroristi lidi zabíjí na ulicích kalašnikovy z černého trhu

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rány na duši se hojí nesmírně dlouho. Bohužel, mnohdy je ani čas nedokáže zacelit. Přesto přese všechno nesmíme rezignovat na věcnou a férovou diskuzi, mimo jiné na téma, zdali lidem zakázat zbraně. Já jsem jednoznačně proti, hned vysvětlím, proč. Plně rozumím potřebě najít cíl odplaty. Je to přirozené lidské právo, je to přirozená lidská potřeba. Psychologové by sami lépe hovořili o obranném mechanismu nás lidí. Zejména se to ozývá v případě, kdy ten skutečný viník odmítl a vlastně unikl naší lidské spravedlnosti.

Česká republika je jednou z nejvíce bezpečných zemí, přestože ba právě naopak, protože máme, ano, řeknu to tady, chci, aby to tady zaznělo, jednu z nejlépe propracovaných zbraňových legislativ. Na západ od našich hranic, kde je zakázán i nůž. Teroristi a zločinci lidi zabíjí na ulicích kalašnikovy, které si koupili na černém trhu.

Nemusíme chodit daleko do historie, abychom si řekli, že jakákoliv snaha po zbraňových restrikcích nikdy nesloužila ku prospěchu lidem. Objevily se u nás v České republice nápady na různé restrikce naší zbraňové legislativy. Ty vychází ze snahy, aby v budoucnu nedošlo k podobným tragédiím, ale jejich argumenty stojí na lži a na populismu. Žádný zákon nezabrání psychopatovi, aby si opatřil samopal, pistoli. Pokud jde o nás, o bezúhonné občany, těm to naopak vždycky uškodí. Snahy omezit držení střelných zbraní se nesetkaly s pochopením a díky bohu narazili na zdravý rozum. Je mi nesmírně líto, že pan ministr, ale i zde přítomný pan senátor se snaží využít té situace a získat laciné populistické body, byť tou dílčí snahou o zákazu tlumičů.

V první řadě je potřeba hned na prvním místě říct, že ten tlumič neslouží tak, jak si tady velká většina z nás zjevně představuje. A sice jako něco, co známe z akčních filmů s Johnem Wickem. Něco jako „cvak, cvak“. Tak to fakt nefunguje. To znamená, nefunguje to tak, že akční hrdina běží, střílí a kolemjdoucí vůbec netuší, co se děje. Jediné, co skutečně funguje, tak jako v uvedeném filmu s Johnem Wickem, je ona jeho pověstná tužka. Pojďme ovšem od těch dohadů k těm ověřeným faktům. My jsme všichni do našich senátorských e-mailů dostali expertní zprávu, já za ni nesmírně děkuji. A pevně doufám, že jsme ji všichni přečetli. V té expertní zprávě se mluví o tom, jakým způsobem reagují účastníci, pokud uvnitř budovy je použita střelná zbraň s tlumičem. Ty výsledky jsou zcela jedinečné. A ty nebyly vyvráceny. Já si dovolím citovat z té expertní zprávy:

„Provedená měření dále dokládají, že větší vliv na rozpoznání hluku střelby má vliv postavení střelce (uzavřená místnost, otevřený prostor chodby) než to, zda střílí ze zbraně s tlumičem nebo bez něj. Při obou pozicích střelce byly rozpoznány jak výstřely se zbraní s tlumičem, tak výstřely ze zbraní bez tlumiče. Při střelbě na chodbě byly výstřely zaznamenány na více místech.“ Jinými slovy odvolávat se na zmiňovanou tragickou událost při odůvodňování zákazu tlumičů hluku výstřelu je pouze populistický nesmysl, který nemá oporu v ničem jiném, než je neznalost a emoce. Další věcí, která svědčí proti zákazu tlumičů, je ten fakt, že tlumič je skutečně velmi jednoduchá pomůcka. Dokážeme si ji vyrobit na 3D tiskárně. Průměrný šikula ji dokáže vyrobit za pomocí nástrojů, které si koupí kdekoliv nebo hobbymarketu, v Bauhausu. V zemích schengenského prostoru je řada těch, například Polsko, kde si tlumič koupíte úplně bez jakéhokoliv omezení. Takže ano, nač ztrácet čas na domácí výrobu, když si prostě tlumič jednoduše můžete zajet kupit k sousedům. Sečteno podtrženo, já nebudu hlasovat pro pozměňovací návrh, který zakazuje tlumiče. Omezí jen slušné a zákonadbalé držitele zbraní. Ten, kdo chce, si tlumič koupí, půjde si ho zaregistrovat a splní všechno to, co na něj klade náš zákon. Jakákoliv snaha o restrikce je snahou pouze populistickou a snahou, která se veze na současné emocionální vlně. Prosím, hlasujte proti zákazu tlumičů. Děkuji.

Mgr. Vladimíra Ludková ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky