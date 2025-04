„Skandální.“ Hrad tajil, ale neutajil. Měl by přijet Zelenskyj. Přišla stížnost

Na neděli 4. května je na Pražském hradě naplánována oficiální návštěva blíže nespecifikované zahraniční hlavy státu. Podle informací serveru Seznam Zprávy má jít o ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Prezident Petr Pavel má zahraničního státníka přijmout v neděli, což Hrad potvrdil ve středu, aniž by však uvedl, o koho konkrétně se jedná.

„Podrobnější informace budou zveřejněny v neděli,“ sdělila prezidentská kancelář.

Zdroje Seznam Zpráv uvádějí, že Zelenskyj by měl do Prahy dorazit se svou manželkou. Setkat by se měl nejen s prezidentem Pavlem, ale i s premiérem Petrem Fialou a s ministrem zahraničí Janem Lipavským. Oficiálně však žádný z úřadů informaci zatím nepotvrdil.

Prezidentská kancelář zatajila jméno, ale metadata ho prozradila

Zatímco Hrad návštěvu tají, pořad Aby bylo jasno na síti X upozornil na skutečnost, že v metadatech zveřejněného dokumentu zůstal zapsán název „Volodymyr Zelenskyj“ – a tím byla totožnost hosta de facto odhalena.

„Kdo to má být, neřekli, jenže v metadatech dokumentů zveřejněných Hradem zůstalo jméno Volodymyr Zelenskyj. Skandální amatérismus. U návštěvy takto exponované osoby se běžně oznamuje jméno i detailní program. A teď tajnosti a ticho. Kdo koho obelhává a proč?“ uvedla redakce Aby bylo jasno na sociálních sítích.

?? Víme první: Zelenský míří do Prahy. Hrad selhal.

?? Prezident @prezidentpavel oznámil, že v neděli 4. května přijme „zahraniční hlavu státu“. Kdo to má být? Neřekli.

?? Jenže — v metadatech dokumentu zveřejněného Hradem zůstalo jméno: Volodymyr Zelenskyj.

?? Skandální… pic.twitter.com/q8JT6dPiCp — ABJ (@Abybylojasno) April 30, 2025

Bulan: Připomíná to nevhodné zveřejnění z FF UK

K situaci se kriticky vyjádřil i konzultant a publicista v oboru digitalizace a bezpečnosti Jiří Bulan. Upozornil na paradoxní rozpor mezi oficiálním mlčením Hradu a nechtěným únikem jména do veřejného prostoru.

„V neděli má přiletět k prezidentovi nejmenovaný státník. Hrad jméno záměrně tají. A Seznam Zprávy ho napráskají do titulku se slovem ‚nejspíš‘. Připomíná mi to fotku schovaných lidí na ochozu FF. Etické to není,“ uvedl Bulan.

Bulan tím naráží na tragickou událost střelby na Filozofické fakultě UK, kdy byly zveřejněny záběry schovaných lidí na ochozu. Podle něj podobné zveřejnění citlivých informací – v tomto případě o návštěvě vysoce chráněné osoby – narušuje základní pravidla etiky.

V neděli má přiletět k prezidentovi nejmenovaný státník. Hrad jméno záměrně tají. A @SeznamZpravy jeho jméno napráskají do titulku se slovem "nejspíš". Připomíná mi to fotku schovaných lidí na ochozu FF. Etické to není. — Jiří Bulan (@jiribulan) April 30, 2025

Zelenskyj Českou republiku navštívil již v červenci 2023. Na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem o situaci na frontě, summitu NATO, pomoci Ukrajině a poválečné obnově. S premiérem Petrem Fialou řešil vojenskou a humanitární podporu i ekonomickou spolupráci. Setkal se také s předsedy obou komor parlamentu a poděkoval Česku za podporu a pomoc uprchlíkům.

Psali jsme: Politicky k ničemu. Holec se pustil do „důvěryhodného“ prezidenta Trump: Beze mě bude Ukrajina rozdrcena Rusové nejsou náš nepřítel. Od Trumpa zaznělo, co naštvalo Trump vyrazil proti novináři, který psal o Krymu. Umyl si nad válkou ruce