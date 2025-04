Opakovaně jsme je upozorňovali. Dostálová použila proti vládě digitalizaci

Českou republiku aktuálně už téměř rok trápí obrovské problémy s výstavbou kvůli nepovedenému spuštění digitalizace stavebního řízení z pera piráta Ivana Bartoše. Nedostupnost bydlení přitom vláda Petra Fialy podle Dostálové svádí na předchozí kabinet Andreje Babiše.

„Vláda se snaží hodit problémy s bydlením na nás a zpackaný digitální systém stavebního řízení omlouvají mimo jiné naší studií proveditelnosti, kterou jsme nechali vytvořit v roce 2020 společností Deloitte a podle níž jsou třeba na digitalizaci stavebního řízení čtyři roky. Jenže zapomínají, že my jsme v roce 2021 přijali novelu stavebního zákona, kterou pak Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj ihned po nástupu zrušil a všechno začal od nuly,“ uvedla bývalý ministryně pro místní rozvoj.

„Tak si měl přečíst, že na to potřebuje čtyři roky, ale očividně to nečetl. A vinu za to nese celá vláda, já jsem na to opakovaně upozorňovala, že tu zrychlenou digitalizaci musí zastavit, ale oni trvali na svém a vina jde tedy za celou vládou,“ má jasno Dostálová.

Dostálová se prý nechystá na návrat do resortu pro místní rozvoj, ačkoliv nic raději nevylučuje. „Já se po volbách nebudu vracet zpátky na ministerstvo pro místní rozvoj. Já nyní zastupuji Českou republiku v EU a je to velmi důležitá pozice. Nezapomeňte, že tam se tvoří až 70 % všech našich zákonů, protože musíme právní akty EU implementovat do českého právního řádu. Takže je dobré, aby tam byl někdo, kdo bude upozorňovat na ty nesmysly, které se tam někdy schvalují,“ připomněla Dostálová, jež je členkou zvláštního výboru pro krizi bydlení v Evropě.

Řešit se podle Dostálové musí zejména výstavba státních a obecních bytů, kvůli čemuž je potřeba upravit zákon o veřejné podpoře, který platí v Evropské unii. Podle tohoto zákona totiž může stát poskytnout maximální podporu jen do určité výše. „My potřebujeme zbavit se toho zákona o veřejné podpoře, aby stát mohl postavit byty a financovat to až ze sta procent. Takové státní byty by se pak pronajímaly lidem a tím nájemným by se ta stavba splácela,“ vysvětlovala Dostálová.

Navíc takový systém by si dokázal poradit s investičními byty, kdy movití lidé skupují nově postavené byty jako investici. „Třeba v Praze se byty staví, ale skupují to movití a ty byty pak zůstávají prázdné, protože oni to mají jako investici do nemovitosti. Ale tohle by si stát pohlídal u svých bytů,“ uvedla Dostálová, že stát jednoduše musí stavět více nájemního bydlení, protože na západě je běžné, že více než 50 % bytů je v rámci nájemního bydlení, zatímco v Česku je 80 % bytů v soukromém vlastnictví. „Tady to máme přetočené, a to se týká všech zemí bývalého východního bloku,“ dodala europoslankyně.

Dostálová proto zopakovala, že se musí změnit zákon o veřejné podpoře, a to je její agendou v Evropské unii. Pro mnoho států je to priorita čísla jedna a ta podpora je napříč politickým spektrem.