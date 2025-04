Senátor Nytra: Nejsem blb, abych se na problematiku díval prostřednictvím akčního filmů

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, je možná úsměvné, ale určitě zajímavé sledovat, kdo, jak, kdy argumentuje Poslaneckou sněmovnou. Přesně podle toho, jak se nám to hodí. A kdybychom si dělali čárky, takže celé to spektrum odleva doprava tu čárku tam dostane – že to neprojde, že to spadne pod stůl atd. Nejsem držitelem zbrojního průkazu a nejsem držitelem zbraně. Ale taky nejsem v tom lepším případě naivní, a v tom horším případě blb, abych se na tu problematiku díval prostřednictvím akčního filmů. Já jsem měl možnost zhlédnout videozáznamy těch zkoušet. Mě samého překvapilo, že ta hluková stopa je silnější, než jsem si představoval, ale je prostě slabší než klasický výstřel a je jiný, je jiná, zní to prostě jinak. Musím ale reagovat na jednu věc. Tady nikdo nezakazuje držení zbraní. Nikdo neomezuje držení zbraní, jak tady zaznělo. Takže se jako laik ptám, co nebo koho ten pozměňovací návrh omezuje? Já to nevím. Nosit krátkou zbraň s nasazeným tlumičem je protizákonné. Doma ho v podstatě nikdo nemá namontovaný. Takže v čem omezujeme ty držitele zbraně? Já to nevím. Nemám křišťálovou kouli, absolutně netuším, jestli ten pozměňovací návrh někoho zachrání, ale i kdyby to měl být jeden jediný život, je to pro mě argument, abych hlasoval pro ten pozměňovací návrh. Děkuji.

