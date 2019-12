Černochová (ODS): Paní Valachová, vy jste byla hrobařkou českého školství

Pane kolego, vypínejte lidi spravedlivě, prosím.

Chci reagovat na to, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Valachové, a dotklo se mě to, protože jsem starostka, která má na starosti oblast školství. Dotkla se mě ta její připomínka o tom, že snad starostové tady nechtějí plnit nějaké příkazy, které z Ministerstva školství chodí. Paní Valachová, prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste byla hrobařkou českého školství. Za vaší éry bohužel starostové, ale i ředitelé škol a školek, tedy alespoň mohu mluvit za Prahu 2, tak měli plné mailové schránky různých slibů, deklarací, všeho, ale skutek utek´. Vy jste se dokonce jednou účastnila nějaké setkání na Novoměstské radnici, kde si řada našich ředitelů doteď pamatuje vaše plané sliby. Takže buďte tak hodná a neberte si do úst starosty a starostky, dokonce jste zapomněla na starostky, zmiňovala jste jenom starosty, přestože si vždycky dáváte bacha, aby to bylo genderově korektní. Neberte si nás do úst! Protože skutečně kdybyste vy a předtím pan Chládek nechtěli po ředitelích nesmysly, tak by neměli žádné připomínky k tomu, že se tady prakticky ta legislativa mění každé dva roky, každé tři roky sem přichází někdo s nějakým novým návrhem. A to, že tady předvádíte vlastně souboj uvnitř koalice v přímém přenosu, to je vaše špatná vizitka vaší špatné práce.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): K některým věcem, které fungovaly, bychom se neměli bát vrátit Svoboda (ODS): Nechme rozhodování o matematice na školách Kasal (ANO): Zdravotní sestry nedokážou spočítat počet kapek na infúzi Hejtman Vondrák: Matematika se učí pořád stejně, pořád je strašákem a mladí lidé se jí bojí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.