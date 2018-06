Černochová (ODS): Valachová by se měla omluvit

Děkuji, pane místopředsedo. Kdyby - vaším prostřednictvím - byla fér paní poslankyně Valachová, tak by se učitelům v mateřských školkách omluvila.

Protože jedním dechem se tady vymlouvá nebo argumentuje tím, že tady můj kolega Klaus něco řekl, přestože názory odborníků byly jiné. Tak přesně, v případě těch mateřských školek a těch dvouletých dětí, Svaz měst a obcí, odborné skupiny v rámci pedagogických poraden, psychologové, psychiatři, dětští psychologové ... ti všichni kritizovali návrh paní bývalé ministryně Valachové.

Takže na jednu stranu tady vyzývá k tomu, aby byl kolega Klaus fér, ale není fér sama. Já bych tady naopak očekávala, že se paní ministryně Valachová všem nám omluví, omluví se i vám z vládní koalice, tehdejší vládní koalice, kteří jste byli vázáni koaliční smlouvou pro tento nesmysl hlasovat.

Mgr. Jana Černochová ODS



Kolegyně a kolegové, dneska máme jedinečnou možnost to změnit, vrátit znova tu situaci před účinnost a platnost tohoto zákona a napravit škody po paní bývalé ministryni Valachové. Učiňme tak. Chtěla bych jen říct, že to nejsou pouze dětské skupiny, jsou to i jesle. Praha 2 provozuje jesle několik desítek let, dokonce stavíme jesle nové.

Takže, paní kolegyně Valachová, prostřednictvím pana místopředsedy, neblamujte se, do práv starostů, do práv samospráv, aby jako zřizovatelé si určili potřeby podle toho, co v té obci mají a podle toho se chovali. Myslím si, že to lidé vždycky v rámci komunálních voleb oceňují, a proto (Předsedající Pikal: Čas, paní poslankyně.) jsou voleni starostové, kteří se snaží vyhovět všem skupinám.