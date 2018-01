Černohorský (Piráti): Průmyslová lobby už nemůže být nadřazena nad zdraví lidí

„Výsměch všem lidem na Ostravsku, kteří dlouhodobě dýchají vzduch znečištěný daleko nad rámec zákonných limitů! A to včetně primátora a hejtmana z řad ANO,“ tak pirátský poslanec Lukáš Černohorský označuje snahu nového ministra průmyslu Tomáše Hünera.

Ten chce dnes na vládě lobbovat za to, abychom se přidali k žalobě Polska proti přísnějším limitům znečištění ovzduší. Ty Evropská unie schválila v loňském roce. Polsku přitom před nedávnem konečně skončila výjimka, která našim severním sousedům umožňovala vypouštět více škodlivin do ovzduší než podniky u nás. I nové přísnější limity EU jsou přitom pořád mírnější než například v Číně.

„Průmyslová lobby už nemůže být nadřazena nad zdraví lidí. Piráti nejen v Ostravě několik let bojují za zlepšení ovzduší a upozorňují na to, že se situaci nedaří zlepšit i přes stovky milionu nalitých do ekologizace průmyslových závodů. Jediným vysvětlením kroků nového ministra je jeho dřívější působení v ČEZu a Elektrárně Dětmarovice. Jelikož se Tomáš Hüner narodil v Ostravě, nemůže své kroky svést ani na neznalost situace s ovzduším na Ostravsku,“ shrnuje postoj Pirátů Černohorský.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



EU si nové přísnější limity pro znečištění ovzduší odhlasovala v loňském roce, plnit by se měly začít od srpna 2021. Cílem je donutit průmyslové podniky nainstalovat účinné filtry a moderní technologie nebo nejšpinavější provozy odstavit. „Ostravsko stále patří k nejznečištěnějším regionům Evropy. Vliv Polska je tady zcela patrný a v zájmu Česka rozhodně není slevovat z požadavků na dodržování limitů znečištění u nás a už vůbec ne u našich sousedů. Polsko totiž kvůli vydatnému spalování uhlí v elektrárnách i lokálních topeništích porušuje normy pro škodlivé látky ve vzduchu mnohonásobně,“ doplňuje Jan Nezhyba, pirátský garant pro oblast životního prostředí.

Argumenty odpůrců zpřísňování limitů jsou pouze ekonomického rázu. Ministr tedy lobbuje za snižování nákladů soukromých podniků. „Náklady na odprášení a ekologizaci provozu jsou ovšem na druhé straně vyvažovány náklady na zdravotní péči, které jsou v řádu miliard a které platíme my všichni prostřednictvím rozpočtu ČR,“ dodává Černohorský.

