Červíček (ODS): Obrana a bezpečnost - Nutné koncepční změny

20.01.2018 11:37

Jsme národem fotbalových trenérů, manažerů a kritiků čehokoliv. Já jsem v poslední době kritikou také nešetřil, a to zejména směrem k nejrůznějším proklamacím a publikovaným tvrzením o realizaci reformy policie či deklarovaného statutu bezpečnosti České republiky prostřednictvím nejrůznějších prohlášení těch, kteří by se problematikou bezpečnosti měli zabývat co nejpodrobněji a nejzodpovědněji.