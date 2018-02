Chalupa (ANO): Kolik nás ten Kocourkov zase bude stát?

Jedna věc je Kocourkov, a druhá věc, která s tím ale bezprostředně souvisí - kolik nás tento Kocourkov zase bude stát a dodávám ZBYTEČNĚ?! A že je paní ex-ministryně pod velkým tlakem? Bodejť by nebyla, spustila něco, co bylo od začátku problematické a od čeho ji (i mnozí poslanci) zrazovali. Školy musely investovat do nových tříd, přístaveb a nástaveb, do personálu, do zajištění řady dalších souvisejících věcí...a "jesle" budou tak jako tak poloprázdné. Pokud jde o asistenty - už jsem zaslechl něco i o nutnosti asistentů naopak pro zvláště nadané děti a paní ex-ministryni jsem svého času požádal, aby mne ujistila, že nakonec nebude ve třídách více asistentů než žáků.....a ve státě chybí pracovní síly?! ANO, je to vskutku Kocourkov.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chalupa (ANO): Jsou rozhodnutí Bruselu skutečně rozhodnutím České republiky? Chalupa (ANO): Presumce viny je v našich podmínkách totálním nesmyslem Chalupa (ANO): Chybí nám ucelené, systémové střední vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti Chalupa (ANO): Vzdělanost je zárukou intelektu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV