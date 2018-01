Chalupa (ANO): Otázky Václava Moravce - zajímavá a leccos odhalující diskuse

Pan prof. Michal Klíma, evidentně člověk, spoluobčan, žijící v Česku a vnímající českou realitu mnohem reálněji než oba další diskutující.

Pan Daniel Brössler – bylo zřejmé, že pán má definitivně vybudované (své?) argumentační konstrukce, ve kterých jisté souvislosti a fakty zcela, a možná že již i zcela nevědomě, pominul - například situaci NATO ve vztahu k Turecku a Turecka vůči Rusku a posouzení Turecka jako v podstatě pro EU, respektive pro Německo hlavního garanta řešení migrační krize a budoucích migračních vln - a ! bezpečnosti Evropského teritoria?!

Pan Jiří Přibáň - bohužel a opět i u něj zcela zřejmé kde žije, jaké názorové prostředí formuje jeho názory, jeho postoje a argumenty, kdo mu zajišťuje existenci – tedy názory, které si dovoluji označit v řadě diskutovaných otázek jako velmi sofistikovanou, to bezpochyby (pán je jistě velmi dobře znalostně i intelektuálně vybaven), nicméně krystalickou demagogii a vysloveně účelovou argumentací (konec demokracie v České republice, uprostřed Evropy?)

Obecně - nezávislost demokratických institucí je bezpochyby základem demokratického způsobu řízení a ochrany našeho života a života obce. Bohužel během oněch 25 let došlo k tomu, že tyto instituce byli a jsou obsazovány lidmi, kteří nectí ani odbornost ani demokracii, ale klientelistický sytém, nezasloužený ekonomický prospěch určitých zájmových, spřátelených skupin a samozřejmě, v přímé návaznosti, i prospěch svého konta. Řadu těchto lidí i ve významných pozicích nezajímá vlast, občan, ale vlastní peněženka, vlastní mocenský vliv. Občan? Kdo to je, koho zajímá? Lze v takové situaci, v takovém společenském klimatu hovořit o hlídacích psech demokracie? Lze hájit nedotknutelnost těchto institucí? Toto tvrdit v českých reáliích může jen blázen, nebo ten, kdo zde nepracuje a nežije a také ten kdo v solidním žoldu, profesionálně pracuje pro některou z klientelistických skupin – a tím nemyslím jen prostředí ČR. Občan ví velmi dobře, jak to tu ve skutečnosti stále vypadá a funguje, a kdo není na hlavu také ví, že jedinou cestou, jak to změnit, je vyčistit tento, doslova „Augiášův chlív“, který za oněch 28 let nikdo nevyčistil, naopak ho usilovně budoval a vytvářel chytře legislativní komplikované konstrukce k jeho zachování (nevyčistitelnosti). Chlív, o kterém všichni víme, ale tváříme se jako by neexistoval. EXISTUJE – existují nájemné vraždy, existují projektované (účelové) exekuce, existuje i možnost člověka zničit cestou „nezávislého“ vyšetřovaní a odsouzením „nezávislou“ soudní moci (jen na okraj – proč například osoby pracující v důležitých státních institucích, ve svých funkcích a oblastech působení, například po jistém čase „nerotují“ - státní zástupci, soudci, vyšetřovatelé ?!?) To, že se to nerado slyší je sice logické, to ano, ale hluchota je nejen stupidní, ale devastující pro celou společnost.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o migraci – já osobně sem prostě muslimskou komunitu, komunitu, která uctívá jen a pouze knihu Korán jako jediný možný a akceptovatelný náboženský, životní a pozor!, i politický, nástroj k individuální i společenské seberealizaci a návod k politickému a mocenskému postavení, nechci. Na to mám nezadatelné právo – nechtít přítomnost Islámu a jeho uctívatelů v České kotlině. Mám nezadatelné, necenzurovatelné právo říkat to nahlas a politicky pracovat tak, aby se to nestalo. To, že je zde nechci, neznamená, že jsem rasista, naopak, velmi rád s nimi budu spolupracovat, obchodovat a vyměňovat si zkušenosti. Podmínkou je, že to budu dělat jako Čech, z neislamizované České republiky a oni například z islámského, nepokřestanšťeného Ománu, Iráku, Turecka (a vůbec si nečiním nárok měnit jejich způsob života – to je jen a pouze jejich věc, je mi úplně jedno jestli tam staví či nestaví kostely) - naprostá pohoda. Pokud Islám není vnímán některými zeměmi a národy V Evropě jako problém, v pořádku – jejich věc, ale také jejich ekonomické a v blízké budoucnosti i politické náklady – V ŽÁDNÉM PŔÍPADĚ NE NAŠE, náš daňový poplatník tyto náklady nikdy neponese, není k tomu žádný důvod. Důvodem nebude ani zachování EU za každou cenu, naše DOBROVOLNÉ členství v EU!

Pokud budete, vážení na západ od nás, dál tlačit na pilu, aby to bylo jinak - pak se EU rozpadne, a já jako prostý občan, který si ještě stále velmi dobře uvědomuje význam našeho členství v EU, budu nakonec stát na straně té skupiny, která řekne A DOST - jinak to totiž nemůže dopadnout. Ono to není o plných obchodech, ono to je BUĎ a NEBO. Opravdu nebudu chtít žít, nebudu chtít, aby moje děti žili v pomateném multikulti, pseudo-genderové a já nevím jakém společenství, kde v horizontu pár let reálně hrozí i to, že příslušnící ozbrojených a bezpečnostních složek (protože lidí je nedostatek) budou nosit na zádech nejen automatickou pušku, ale i stočený modlitební kobereček. Vážení nositelé růžových brýlí, koukněte na videa IS, jak jsou lidským bytostem na řeznických hácích ve velkém podřezávána hrdla zmítajícím se nevěřícím, křesťanům nebo homosexuálům….

Pokud to takto půjde dál, je potřeba se připravit, a říkám bohužel, na instalaci pevné a nepřekročitelné překážky – chráněné hranice, tedy toho pomyslného valu, který bude chránit NÁŠ (tedy ne někoho v Bruselu) způsob života. Každý má na výběr a každý se tak či onak podílí na budoucím vývoji…

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Chalupa (ANO): Hledejme problémy a jejich řešení Chalupa (ANO): Když dva dělají totéž, není to totéž Chalupa (ANO): Národ je rozdělen? A jak se to asi přihodilo? Kdopak to má na svědomí? Chalupa (ANO): Podstatné je, co kdo říká a dělá, nikoliv kdo to říká a o čem jen mluví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV