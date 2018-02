Chalupa (ANO): Presumce viny je v našich podmínkách totálním nesmyslem

Politické i mediální pokrytectví...tak ono se to (konečně!) začalo říkat otevřeně?, začínáme otevřeně mluvit o tom, o čem se ve "slušné" společnosti nemluví (protože se to nehodí)?! Ó hrůzo, jak nedemokratické, nesprávné, lživé, populistické....

Politické pokrytectví některých politiků, kteří nemají jiná profilová témata, nezná mezí - popírání toho, o čem si v České kotlině roky štěbetají vrabci na střechách, navíc využitelná k nesmyslným politickým šarvátkám a zdržováním rozvíjením absurdních témat ve stylu - co si to, sakra, ten premiér dovolil říct, jak to že nahlas říká co se politicky říkat nemá - občan má přece jiné starosti, vysvětlete co jste si to dovolil říct, doložte co jste to tu vyslovil (tak trochu Hlava XXII)..... ve sněmovně, která by snad už konečně mohla začít fungovat (protože ta skutečná práce - tedy zákonodárství - stojí....to že stojí, nás všechny stojí i dost peněz).

A pokud jde o spravedlnost - aniž bych byl nějakým ohnivým, fanatickým zastáncem pana poslance Okamury, zaujaly mne slova pana P. Rychteského, které na adresu p. Okamury pronesl velmi zřetelně a jasně formulované (nebudu opakovat v podstatě obvinění z trestných činů) - pokud to tedy p. Rychetský myslí vážně (to co řekl), pak pokud jde o spravedlnost - jak to, že on, především on, jako určitá ikona hlídače ústavních práv, už dávno nepodal na p. Okamuru trestní oznámení? To je morální postoj/příklad ke spravedlnosti, jejímu principiálnímu naplnění? Nebo je to všechno zase trochu jinak a je to mnohem více o politické a popmediální hře než o spravedlnosti jako takové?!

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spravedlnost? Už jen to, že soudní procesy zde trvají roky a normální člověk je za tu dobu psychicky, sociálně i exitenčně zničen i když se nakonec ukáže, že obvinění bylo mylné, nesprávné - a to už od samého počátku? Jsou tu nepochybně skupiny osob/loutkařů, kterým nejde apriori o to, dostat "někoho do tepláků", stačí už jen to, co jsem napsal před chvílí - falešné obvinění stačí, byrokratická mlýnice a nekompetence vyvolených zařídí zbytek i když jde o neviného.

S ohledem na to, co si mohu dát dohromady jako občan i bývalý poslanec (úžasná doba 2013-2017) prostým vzorcem 2+2= dohromady, musím jednoznačně souhlasit s panem senátorem Čunkem - stav věcí v ČR je v takovém stavu, že presumce viny, tak snadno zneužitelné a použitelné v politickém soupeření, je v těchto našich podmínkách totálním nesmyslem a mluví o ní jen ti, kterým se tzv.hodí do krámu, není v tom ani zbla racionálního myšlení.

Psali jsme: Chalupa (ANO): Chybí nám ucelené, systémové střední vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti Chalupa (ANO): Vzdělanost je zárukou intelektu? Chalupa (ANO): Nepracující spoluobčané by neměli disponovat volebním právem Chalupa (ANO): Ambice předsedy Výboru pro bezpečnost jsou zatím bez chuti a bez zápachu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV