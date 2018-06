Chmelík (TOP 09): Proč jdeme v Liberci do voleb na společné kandidátce?

Mnozí lidé se mě v posledních dnech ptají proč jdeme vlastně s těmi Starosty na společnou kandidátku. Co z toho máme, že nechceme jít sami? Komu to prospěje? Jak to bude až skončí volby? Jak uděláme, aby TOP 09 byla ve volbách vidět?

Vůbec nepochybuji o tom, že jsme udělali správně a rád vysvětlím proč.

Naše společná kandidátka se Starosty pro Liberecký kraj se nerodila lehko, ale jsem velmi rád že se vše nakonec úspěšně vyřešilo. Z mého pohledu se nám podařilo překonat všechny rozpory a nakonec najít společnou řeč jak v personálním obsazení, tak i programově. A ačkoliv to vypadá, že jsme si tuto cestu vybrali rozhodnutím jediného člověka (nebo několika málo jedinců) není tomu tak. Nabídku na obsazení pozic na kandidátce Starostů jsem velmi podrobně probíral jak se členy volebního štábu, tak se všemi členy regionálního výboru Liberec. Vyjádřit se mohli všichni a všichni se také vyjádřili. Vyjma dvou hlasů jsme se všichni shodli na tom, že nabídku přijmeme, což bylo potvrzeno i hlasováním regionálního výboru Liberec, kde ze sedmi členů hlasovalo PRO 5, PROTI nikdo a jeden hlas se zdržel (jeden člen nebyl přítomen). Tedy aby měli všichni jasno – souhlasila většina a nikdo z kompetentních nebyl proti.

Co s toho tedy budeme mít?

Trochu pragmaticky musím na prvním místě uvézt, že především jistotu. Jistotu známých lidí a odborníků na kandidátce, jistotu profesionálně vedené kampaně, na kterou bychom finančně nedosáhli, jistotu širokého okruhu podporovatelů, a téměř jistotu alespoň jednoho zvoleného zastupitele (tato jistota se potvrdí až po volbách, ale věřím tomu). Silným motivem je pochopitelně signál pro veřejnost, jsou zde tři liberální strany, které jsou schopny se dohodnout, mají podobné cíle a zájmy. Toto spojení bylo hodně kvitováno jak v členské základně, tak i mezi podporovateli. Také „přičichneme“ k politice, kterou dělá více lidí – v TOP 09 dělal politiku jeden člověk a ostatní se vezli (byli jsme jako členové neaktivní, protože nám to procházelo a vlastně po nás nikdo nic nechtěl). Budeme mít možnost místo schůzování o ničem rozhodovat o něčem – myslím, že to dost lidí v minulosti štvalo. No a nakonec nám to také přineslo možnost udělat vnitřní obrodu na kandidátce, u čehož možná nejásají úplně všichni, ale je to zase příležitost navíc pro další lidi z TOP 09. Taky se při volbách něco přiučíme, co později dokážeme použít.

Jak to bude až skončí volby?

Pokud se dostaneme do zastupitelstva musíme počítat s tím, že by spolupráce se Starosty měla pokračovat. Chápu, že máme určité morální zábrany ohledně tvoření koalic s některými politickými subjekty a tady bychom měli být naprosto neústupní, ale jinak by nemělo naší spolupráci po volbách nic překážet. Už jsem také zaslechl názory o tom, že budeme jenom „ocásek“ Starostů a stejně nás k ničemu nepustí a vše si budou dělat podle svého – naše pozice ovšem bude především taková jakou si ji sami uděláme a určitě nechci dát Starostům nic zadarmo. Jsme TOP 09 a TOP 09 zůstaneme. Budou nás čekat další volby a tam už chceme mít dres v našich barvách.

Jak to uděláme, aby byla TOP 09 ve volbách vidět?

Tady bych rád podotkl, že TOP 09 musí být vidět. A nejenom ve volbách. Pracujeme na plánu jak TOP 09 zviditelňovat pravidelně v průběhu celého roku. Naše kampaň se i v těchto volbách povede pod barvami TOP 09 a bude rozdělena na dvě části. Jedna část bude ta, kterou povedou Starostové – pro jednoduchost budou za naše peníze pod jejich vizuálem propagovat kandidáty TOP 09. Druhá část, kdy budeme pod vizuálem TOP 09 propagovat naše lidi my sami – tedy klasická volební kampaň. Jestli si v něčem opravdu věřím, tak je to schopnost dotáhnout věci do konce a motivovat k tomu i další lidi. Věřím, že TOP 09 se v těchto volbách neztratí, a že se nám podaří přesvědčit hodně lidí.

Je čas se spojit a pracovat na tom, abychom dosáhli určeného cíle.

ZDENĚK CHMELÍK

autor: PV