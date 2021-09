Chroust (TOP 09): Bližší pohled na volební průzkum

reklama

Je úžasné se dívat na počet lidí, kteří nám zvažují vyjádřit důvěru. Číslo 31,5 % je vážně skvělá zpráva. Pojďme se spolu podívat na tento průzkum víc do hloubky, má několik zajímavých ukazatelů, které nejsou z tabulky vidět.



Zdroj: Kantar CZ a Data Collect

Hned na první pohled zaujme počet respondentů. Většinou se dříve uváděl počet okolo jednoho tisíce, což je zavádějící a na hraně reálné statistiky. U tohoto průzkumu se jedná ale o číslo 3000. To je počet, který je opravdu již slušný a dá se tak brát tento volební průzkum opravdu vážně. Palec nahoru pro Kantar.

Další věc při pročítání čísel, byl počet lidí, kteří půjdou volit, nebo to velice vážně zvažují. Dohromady je to 72 %, a to není malé číslo. V minulých volbách byla volební účast 62 %, a pakliže by tato prognóza vydržela, znamenalo by to navýšení o 10 % občanů, kterým již současný stav nevyhovuje a přijdou vyjádřit svůj hlas. Velká volební účast nenahrává úplně stranám, které mají své pevné jádro a další voliče oslovuje jen těžce, nejsou schopni oslovit širší publikum. Naopak je výhodou pro liberální strany se širším zaměřením. Proč myslíte, že se tak některé strany bojí možnosti voleb ze zahraničí? Jsou to právě většinou liberálové. To je také dobrá zpráva.

No a do třetice je zde číslo voličů, kteří jsou pevně rozhodnuti, nebo mají v podstatě již jasno. Celkem je to 87 % respondentů. To je poměrně jasná vyhraněnost pro nějaký volební subjekt. Jen 13 % si není jisto svým rozhodnutím. O ty teď můžeme dál bojovat a přesvědčit je, že jsme ta správná volba, protože SPOLUpráce se prostě vyplácí.

Hlavně! Neseďme doma, zajímejme se, pojďme volit.

MARTIN CHROUST, PŘEDSEDA KO TOP 09 LIBEREC

