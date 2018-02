Chvojka (ČSSD): Bezmála tisíc dětí žije v právní nejistotě

Bezmála tisíc dětí, o které se stará homosexuální pár, žije v právní nejistotě. Diskuse o napravení stavu, o možnosti osvojení dítěte partnerky nebo partnera, je tedy na místě.

Nemyslím, že by to jakkoliv ohrozilo "tradiční" rodinu. A sňatky? Nevidím důvod, proč by měl mít jeden typ uzákoněného partnerství menší práva a povinnosti, než druhý.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



autor: PV