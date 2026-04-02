Bednárik o klíčové železniční stavbě: Babiš promluvil s Merzem a Německo změnilo rétoriku

02.04.2026 20:31 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

Osobní setkání Andreje Babiše s německým spolkovým kancléřem podle ministra dopravy Ivana Bednárika zásadně přispělo ke změně německé rétoriky ve vztahu ke společným železničním projektům. Což je důležité, protože jinak jsou priority německé ekonomiky dnes jinde.

Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Ministr dopravy Ivan Bednárik na tiskové konferenci

Ministr dopravy Ivan Bednárik v jednom ze sálů zrekonstruovaného Hlavního nádraží představil letošní priority pro železniční výstavbu. Zdůraznil, že se podařilo najít stamilionové úspory, které ve finále přispějí k tomu, že lidé budou mít možnost pohodlnějšího a dostupnějšího cestování.

Českou železnici má letos stát podpořit více než 72 miliardami, což je historicky nejvyšší částka. Podle Bednárika je to správné, protože železnice je nejekologičtější a celkově perspektivní dopravou.

Proti předpokladům se podle ministra podařilo dosáhnout zásadního zlevnění na dvou prioritních projektech: Na rychlodráze Praha- Ruzyně- Kladno a na spojení Plzně s Bavorskem. Zde se podařilo na úseku z Plzně do Chotěšova snížit cenu proti předpokladům o 150 milionů na 4,489 miliardy.

„Ukazuje se, že otevřené tendry a silná konkurence mají potenciál výrazně zlepšit český drážní ekosystém,“ uvedl k tomu Ivan Bednárik.

Ten na tiskové konferenci mluvil o tom, že vzestup železnice mohou zajistit jen smysluplné investice. Tím spíše si však nemůžeme dovolit nehospodárnost a předražené stavby. „Soustředili jsme se na to, abychom změnili systém,“ vysvětloval ministr.

Tiskovka probíhala při příležitosti „zahájení stavební sezóny“ a podle ministra letos čeká stavaře na železnici hodně práce, z čehož má radost.

Z konkrétních projektů zmínil zejména spojení centra Prahy s letištěm, což je priorita, která se jmenovitě dostala i do programového prohlášení vlády. „Deset let se o tom jen mluvilo. Už se o tom nemluví, ale vykopáváme,“ uvedl ministr.

Ředitel Správy železničních dopravních cest Tomáš Tóth upřesnil, že projekt rychlodráhy Praha - Kladno je rozdělen do celkem 11 staveb. Dva úseky už jsou hotové, včetně dvou nových pražských nádraží Bubny a Výstaviště. Speciální je úsek Veleslavín- Ruzyně- letiště, který se realizuje jako PPP projekt. „Chybí už jen úsek Výstaviště- Veleslavín, který se bude soutěžit,“ shrnul Tóth.

Z dalších projektů má letos začít velká přestavba dopravního uzlu v Hradci Králové, který bude klíčový pro nákladní dopravu, regionální spojení s Pardubicemi a do budoucna pro mezinárodní spojení na Jaroměř a Polsko.

Z dalších tratí, které letos začnou přestavbu, byla zmíněna trať Kutná Hora- Kolín a elektrifikace úseku mezi Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí, které umožní plnou elektrifikaci trati z Prahy přes Gmünd do Vídně.

Pokračovat samozřejmě budou i zásadní železniční stavby rozdělané v minulosti. Bude například dále probíhat čtvrtá a pátá etapa klíčového rychlostního spojení Brna s Ostravou.

Ministr zdůraznil, že se úspěšně daří jednat o zlevňování železničních zakázek, což bylo v posledních letech vnímáno jako zásadní problém. Informace o tom, o kolik se u nás staví srovnatelný úsek dráže než jinde, byly v posledních letech poměrně časté.

Bednárik prezentoval úspory na kladenské trati, stejně jako na spojení s Bavorskem. U cyklických oprav se podařilo najít úspory asi za 340 milionů, a ministr zmínil i úsporu 150 milionů při rekonstrukci nádraží v Chebu, i když se tato stavba pohybuje v režimu kulturní památky.

Důležitým faktorem pro zlevnění zakázek se podle ministra Bednárika stalo to, že soutěže musejí probíhat napříč celou EU, což zvýšilo konkurenci a trochu rozrušilo tradiční český systém obálkové metody.

V EU právě probíhá jednání o novém rozpočtu, právě proto se ministerstvo snaží mít připraveno co nejvíce projektů, které by se do něj mohly dostat.



Pokud jde o trať do Bavorska, ta je dlouhodobě známa i problémy na německé straně. Od Mnichova na hranice jde o trať regionální kategorie, a podle toho je i obsluhována. Ivan Bednárik připustil, že tato část spojení Prahy s Mnichovem je „tristní“.

Ministr Bednárik vnímá pozitivně, že do věci se kromě bavorské vlády vložila i vláda spolková, která si uvědomuje, že spojení z Mnichova na české hranice je důležité. Realita je ovšem podle Bendárika taková, že doprava dnes v Německu není rozpočtovou prioritou, rozpočet jde převážně na údržbu a jakákoliv nová investice je posuzována velmi přísně.

Přesto se podle něj věci hýbou správným směrem, zejména díky jednání české vlády.

„Při vyjednávání je vždy nejtěžší vahou předseda vlády. Nedávno došlo k jednání pana premiéra s německým kancléřem, a krátce poté, v minulém týdnu, jsem zaznamenal změnu rétoriky v podobě prohlášení spolkového ministra dopravy Patricka Schniedera, že pro německou vládu se stává prioritou železniční napojení Německa na východ, tedy Českou republiku a Polsko. Což je změna, doposud bylo německou prioritou západní napojení na Francii, Lucembursko a tak dále,“ vysvětloval Ivan Bednárik novinářům.

Podobné výroky o významu napojení Německa na východ v posledních dnech vyslovil i kancléř Friedrich Merz.

Hlavní prioritou je ale stále „krušnohorská“ dráha mezi Prahou, Drážďany a Berlínem. Právě zde by se mělo v následujících měsících nejvíce pokročit. Pokud jde o spojení na Bavorsko, tam jsou na německé straně problémy nejen finanční, ale v horském prostředí i technické a geologické. Proto se zde rychlý pokrok čekat nedá. Jak vysvětlil Tomáš Tóth, i na české straně jsou proto přednostně plánovány ty úseky, které pomohou českým cestujícím i bez napojení na Německo.

Ministr Bednárik na tiskové konferenci odmítl, že by se na některé trati „zapomnělo“. Dotaz explicitně mířil na spojení Praha- Mladá Boleslav- Liberec. O ní se v posledních dnech psalo, že byla dána „k ledu“. To ministr odmítl. Přípravy stavby podle něj nebyly zastaveny, jenom se zdržely. A důvody nejsou jenom finanční, ale i problémy s technickým řešením trati v horském terénu.

„Na občany v Libereckém kraji se určitě nezapomnělo. Chceme tam dovést průmysl, nikdo nechce, aby se tento kraj začal vylidňovat,“ ujistil ministr Bednárik.

