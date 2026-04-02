Bartoš (Piráti): Etzler, Čermák. Potřebujeme skutečně nezávislé odborníky

02.04.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nominantům na členy Rady ČT.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Současné obsazení mediálních rad je v mnoha případech tristní. Proto jsme vyzvali veřejnost, aby do Rady ČT nominovala kompetentní kandidáty. Máme radost, že nás spolky vyslyšely. Mezi kandidáty se tak dostaly silné osobnosti, jako například:

  • herec Hynek Čermák, který by se v Radě chtěl zaměřit zejména na kulturní přesah vysílání a konkurenceschopnost ČT
  • novinář, dokumentarista a spisovatel Tomáš Etzler, který má s mediální tvorbou bohaté zkušenosti i ze zahraničí
  • nebo právnička a advokátka Anna Koller, která se mimo jiné profesně zabývá i autorským právem a podporou občanské aktivity

Těm všem jsme dnes dali prostor představit svou vizi i veřejnosti.

Je tedy z koho vybírat!

V mediálních radách potřebujeme skutečně nezávislé odborníky, ne trafikanty navázané na vládní politické strany. Pokud chceme, aby Česká televize sloužila všem, musí ji kontrolovat lidé, kteří tomu rozumí, jsou kompetentní, důvěryhodní a nejsou nikomu politicky zavázaní.

Je za 5 dvanáct. Ale pořád je ještě čas dát přednost kompetenci před loutkami těch, kdo chtějí média rozložit. V boji za nezávislá veřejnoprávní média nepolevíme!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
