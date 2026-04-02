Komínek (KSČM): Problém je ve chvíli, kdy se z názoru stává „jediná pravda“

Většina umělců, herců a zpěváků baví lidi, přináší emoce a často dokážou i spojovat. A za to si zaslouží respekt.
Pak je tu ale menší skupina těch, kteří mají potřebu vstupovat do politiky zvláštním způsobem. Najednou slyšíme poučování, moralizování a přesvědčování ostatních, že právě jejich pohled na svět je ten jediný správný. A kdo si dovolí nesouhlasit, je automaticky odsouzen k urážkám.
Ukázky podobných vyjádření vidíme dnes a denně. Nejde o to, že by umělci neměli mít názor, samozřejmě mají. Problém je ve chvíli, kdy se z názoru stává „jediná pravda“, kterou se snaží vnucovat ostatním.
Známá tvář ještě neznamená neomylnost a nemyslím si, že zrovna Čermák je tím výkonným nestranným umělcem, který by měl někde někoho zastupovat.
