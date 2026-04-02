Komínek (KSČM): Problém je ve chvíli, kdy se z názoru stává „jediná pravda“

02.04.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k herci Hynku Čermákovi.

Většina umělců, herců a zpěváků baví lidi, přináší emoce a často dokážou i spojovat. A za to si zaslouží respekt.

Pak je tu ale menší skupina těch, kteří mají potřebu vstupovat do politiky zvláštním způsobem. Najednou slyšíme poučování, moralizování a přesvědčování ostatních, že právě jejich pohled na svět je ten jediný správný. A kdo si dovolí nesouhlasit, je automaticky odsouzen k urážkám.

Ukázky podobných vyjádření vidíme dnes a denně. Nejde o to, že by umělci neměli mít názor, samozřejmě mají. Problém je ve chvíli, kdy se z názoru stává „jediná pravda“, kterou se snaží vnucovat ostatním.

Známá tvář ještě neznamená neomylnost a nemyslím si, že zrovna Čermák je tím výkonným nestranným umělcem, který by měl někde někoho zastupovat.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Psali jsme:

Minář: Nepůjdu do debaty s Rajchlem, nedodržuje pravidla
Není obrana. Stonjeková ostře proti těm, kdo ničili Natálii Vachatové život. Padlo jméno
„Já bych přizpůsobil rétoriku.“ Sprosťárny dohnaly Etzlera při slyšení
„Kde jste byli, když se tahala vlajka z...“ Němcové přišla pádná odpověď

Další články z rubriky

Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

22:14 Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snížení spotřební daně za pohonné hmoty.