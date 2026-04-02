Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží obchodníků s pohonnými hmotami a snížení spotřební daně na naftu. Opatření začne platit za týden s tím, že ministerstvo financí bude na každý den stanovovat maximální cenu, za kterou budou smět čerpací stanice benzín a naftu prodávat.
Mezi tím přichází Evropská komise s vlastním návrhem “opatření”, jak na vysoké ceny pohonných hmot reagovat. Podle bruselského serveru Politico přišel eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen s doporučením národním vládám členských států, aby vyzvali občany k úsporám v oblasti dopravy. Jak? Deník Politico uvádí, v reálu by měli lidé omezit cestování autem i létání. Jinak řečeno: pokud je pro vás cestování drahé, cestujte méně.
Důvodem takového doporučení je dle Politica riziko nedostatku paliv a rostoucích cen způsobených válkou v Íránu, která ohrožuje dodávky z Perského zálivu (ten zajišťuje přes 40 % dovozu leteckého paliva a nafty do EU). Komisař pro energetiku Dan Jørgensen v dopise ministrům doporučuje „dobrovolná opatření na úsporu poptávky“ a apeluje na občany, aby méně jezdili autem nebo létali.
Podle Jørgensena by vlády měly občany motivovat k omezení cestování, aby se palivo šetřilo pro nezbytné účely, a zároveň se připravit na delší narušení dodávek. Mezi další návrhy patří podpora home office, snížení rychlostních limitů na dálnicích, odklad oprav rafinerií, které nejsou nezbytné nebo větší využití biopaliv. Brusel míní, že už se nejedná pouze o problém vysokých cen, ale problém s budoucí sníženou dostupností těchto ropných produktů.
ParlamentníListy.cz se českých politiků zeptaly, co na doporučení Evropské unie říkají a zda by to skutečně mohlo současnou situaci pomoci vyřešit.
Poslanec SPD a člen sněmovního podvýboru pro energetiku Tomáš Doležal takové doporučení za řešení situace nepovažuje. “Je to ‚systémové‘ opatření a hraběcí rada podivného typu, jakým bylo svého času doporučení Markéty Pekarové Adamové, aby čeští občané řešili tehdy astronomické ceny elektřiny a plynu tím, že nebudou topit a vezmou si dva svetry. Cenu jakékoli komodity zvyšuje zejména její nedostatek. A o nedostatek dostatečných disponibilních zásob a dodávek ropy a plynu se zasadila zejména právě Evropská komise, která iniciovala návrh úplného zákazu těchto surovin z Ruska - a většina členských států EU to následně v Radě EU schválila. A když se k tomu přidala blokace transportu ropy i plynu z oblasti Perského zálivu a okolí v důsledku útoku na Írán, máme tu ropnou a plynovou krizi jako vyšitou. A z části vytvořenou politicky a uměle,” míní Doležal.
“Vzhledem k tomu, že ve státech jihovýchodní Asie už jedou úsporné programy naplno, Pákistán omezuje rychlost na dálnicích a Egypt zavírá nákupní střediska už v 21 hodin. Obávám se, že Evropu nějaká opatření rovněž neminou. Koneckonců ve Slovinsku už je maximální denní množství benzínu zatím na úrovni 50 litrů. Žádost Evropské komise vidím jako nadbytečnou, protože nakonec - nestane-li se opravdu něco mimořádně uklidňujícího - budou lidé stejně postaveni před pseudovolbu - buď se rozhodnete, že nebudete tolik jezdit, nebo vám stejně nic jiného nezbyde,” sdělil pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.
Vyzývat občany k tomu, aby šetřili na pohonných hmotách, je dle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové přiznání vlastní prohry. “Je tragikomické, jak instituce vymýšlejí řešení problémů, které by tu nebyly, kdyby je ony samy nevytvořily. A je tomu tak i v tomto případě. Návrh úspor je aktem zoufalství, protože nevyřeší pochopitelně vůbec nic. V situaci, kdy EU zakázala dlouhodobé smlouvy a vše se musí obchodovat na burze, což nahrává spekulantům, a po sérii teatrálních a důsledky nedomýšlejících gest vůči Rusku, tedy v době vlády natřásajících se evropských baronů, ale nemůžeme čekat nic chytrého. Řešením byly v energetice dlouhodobé kontrakty, v obchodech žádná politika, zkrátka zavčas vyprovodit ty namyšlené bruselské soudruhy, kteří vedou Evropu ke dnu. Výzva k úsporám je přiznáním vlastní prohry,” uvedla.
“Evropská komise v tuto chvíli skutečně apeluje na členské státy, aby hledaly cesty k úsporám ropy a plynu, a to i v dopravě. Je ale potřeba říct, že nejde o žádný „zákaz ježdění“ nebo centrálně nařízené omezení mobility občanů. Smyslem těchto výzev je především zvýšit efektivitu – tedy omezit plýtvání, podpořit úspornější způsoby dopravy, modernizaci vozového parku nebo lepší logistiku. V krizových situacích, jakou Evropa zažila po ruské agresi na Ukrajině, dává snaha o snížení závislosti na fosilních palivech smysl. Interpretace, že Brusel chce lidem „zakázat jezdit autem nebo létat“, je podle mě přehnaná. Reálná debata se vede spíše o tom, jak kombinovat energetickou bezpečnost, ekonomiku a zachování komfortu pro občany. Jako dlouhodobé řešení ale nestačí jen šetřit. Klíčové je diverzifikovat zdroje, investovat do infrastruktury a posilovat vlastní energetickou nezávislost Evropy,” reagoval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
Předseda strany PRO a poslanec klubu SPD Jindřich Rajchl nabídl jiný pohled. „Že cokoliv kdy vymyslela Evropská komise, byla naprostá katastrofa. Moje rada není začít šetřit, nýbrž bezodkladně se vrátit k energetickým zdrojům z Ruska,” odpověděl na anketní otázku.
“Dostali jsme se tam, kam jsme se logicky jako EU - v čele s Leyenovou a jejími mopslíky typu T. Zdechovský či D. Nerudová - museli dostat. Zkrátka když vyměníte stabilní a dostupné - ideologicky ale špatné - zdroje za ty, které jsou sice idelogicky v pořádku (tedy dle měřítek EU), ale předražené a nestabilní, pak je výsledkem nastalá situace. A místo rozumného řešení přichází to typicky “evropské” - nejezděte autem. Ostatně z toho, že lidé budou méně jezdit autem se už dříve radoval jeden z ministrů Fialovy vlády z Dozimetru,” řekla redakci europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
Ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík nastínil jiné řešení. „Politbyro Eurosajůzu se za každou cenu snaží o zelené vymývání mozků. A to i za situace, kdy se paradoxně zvýšily v tomto okamžiku zásoby ropy, protože se konečně zlepšilo odbavování tankerů v přístavech Belgie, Holandska i Německa. Řešením krize je ukončení válečných konfliktů a návrat k běžným obchodním vztahům. Pokud války budou pokračovat, tak se můžeme dočkat prohloubení krize,” sdělil serveru ParlamentníListy.cz.
