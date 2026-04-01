ČEZ a Tesco společně postavily přes 60 dobíječek pro elektroauta

„Chceme, aby zákazníci měli při návštěvě našich obchodů Tesco co největší pohodlí. Možnost rychle dobít elektromobil během nákupu je důležitou součástí skvělého nákupního zážitku. Všechny naše dobíjecí stanice využívají elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů, takže zákazníci mohou doplnit energii svých vozů šetrně k životnímu prostředí. Díky spolupráci s ČEZ budeme tuto službu dále rozšiřovat,“ uvedl Peter Koubek, vedoucí akvizic a správy nemovitostí a obchodních center, Tesco Stores ČR.
„Jsme rádi, že spolupráce se společností Tesco v posledních letech přinesla řidičům elektroaut možnost dobíjet na desítkách nových stojanů, z nichž 70 procent jsou ultrarychlé stanice. Právě na výstavbu tohoto typu stojanů se v poslední době zaměřujeme. Dobíjecí stanice fungující v místech nákupů jsou přirozeným řešením v rozvoji elektromobility, protože nabízejí lidem efektivně využít čas nutný k doplnění energie pro další cesty,“ řekl Rostislav Díža, ředitel elektromobility ČEZ.
V rámci nového dobíjecího hubu u prodejny Tesco v Říčanech mají řidiči k dispozici 2 ultrarychlé stanice o výkonu 320 kW a 3 stanice o výkonu 200 kW.
ČEZ se v posledních letech soustředí převážně na výstavbu ultrarychlých stojanů schopných během 10 minut dát autům energii na dalších 150 km jízdy. Poptávku zákazníků po zkrácení časů dobíjení chce uspokojovat také rozšiřováním počtu stojanů v tzv. hubech ve vytížených lokalitách u hlavních tahů a ve městech. Tato řešení výrazně zkracují dobu pro doplnění energie a šetří čas řidičů i při čekání na volný dobíjecí konektor. Typickým představitelem tohoto řešení je právě lokalita v Říčanech.
Díky široké síti obchodů Tesco, které jsou přirozeným místem pro každodenní nákupy i delší návštěvy, chceme zákazníkům nabídnout ještě vyšší míru pohodlí. Obchody představují ideální příležitost pro dobíjení elektromobilů. Rozšiřováním služeb, které přesahují samotný nákup, posilujeme celkový zákaznický zážitek a podporujeme moderní, udržitelný a komfortní způsob života.
Zákazníci prodejen Tesco z řad řidičů elektromobilů platí za dobíjení u veřejných dobíjecích stojanů ČEZ v závislosti na typu stanice a rychlosti nabíjení, a to podle podmínek platného ceníku Smlouvy, ceník a OPSE | Futurego.cz Při zastavení k nabíjení se uživatel identifikuje pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace futurego, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. Aplikace umí např. vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální doby dojezdu a aktuální obsazenosti stojanů atd.
ČEZ A ELEKTROMOBILITA Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně dodávky wallboxů, dobíjecích kabelů a IT řešení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.
TESCO STORES ČR
Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile a 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco nabízí grantový program Správný start, jehož cílem je podpora charitativních projektů zaměřených na děti a mladé lidi. Tento program navazuje na úspěšnou iniciativu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, která během 15 kol pomohla tisícům lokálních projektů. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů. ZDE.
