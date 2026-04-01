Jihočeský kraj: Volyňská škola otevírá studentům cestu do světa

Konference dlouhodobě ukazuje, jak důležité je propojení výuky s praxí. Studenti mají jedinečnou možnost setkávat se s odborníky z oboru, získávat nejnovější poznatky a zároveň navazovat kontakty, které jim často otevírají dveře k brigádám, praxím i budoucímu zaměstnání.
„Mým cílem je, aby se studenti mohli ze zadních, pořadatelských řad přesunout v průběhu svého profesního života do řad účastnických a přes ně až za řečnický pult,“ popsal svou vizi ředitel školy Jiří Homolka. Právě praktický přínos konference je podle něj zásadní. Studenti se zde dostávají k nejaktuálnějším informacím z oboru a zároveň přímo komunikují s firmami. „Řada z nich si tady domluví brigádu nebo praxi a není daleko od pravdy, že si mnozí najdou i své budoucí zaměstnání. Dokonce jsme měli případ, kdy student odjel na stáž do Kanady,“ upozornil Homolka.
Program konference nabídl desítky odborných přednášek od špičkových odborníků z Česka i zahraničí, věnovaných například požární bezpečnosti dřevostaveb, moderním konstrukčním systémům nebo inovacím ve zpracování dřeva. Do programu se zapojili také zástupci velvyslanectví a významných institucí i odborníci z praxe a výzkumu, včetně Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.
Právě na tuto spolupráci a propojení vzdělávání s praxí i zahraničními partnery navázal také podpis memoranda o spolupráci. „Dneska se podepsalo memorandum o spolupráci mezi Vysokou školou aplikovaných věd v Bernu, Dřevařskou fakultou Technické univerzity ve Zvolenu a naší vyšší odbornou školou. A cílem je usnadnit našim studentům vstup na profesní dráhu. Chceme, aby získali co nejkvalitnější vzdělání a tomu odpovídající uplatnění,“ uvedl ředitel školy Jiří Homolka. Memorandum podle něj otevírá nové možnosti zejména pro nejlepší studenty.
„Ti, kteří úspěšně dokončí studium u nás, budou moci pokračovat v magisterském programu na vysoké škole ve Švýcarsku. Není to pro všechny, ale je to silná motivace pro ty, kteří chtějí být opravdu dobří,“ doplnil ředitel.
Na podpisu memoranda se za zahraniční partnery podílely také děkanka Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu Mariana Sedliačiková a Barbora Starovičová z Bern University of Applied Sciences. „Jde o spolupráci, která se týká magisterského stupně vzdělávání. Nejlepší studenti budou mít možnost studovat na univerzitě v Bernu, čímž se tato spolupráce dostává na ještě vyšší kvalitativní stupeň,“ vysvětlila děkanka Mariana Sedliačiková.
Význam propojení vzdělávání s praxí ocenil také náměstek hejtmana Jihočeského kraje David Štojdl, který ve svém vystoupení zdůraznil potřebu spolupráce všech aktérů. „Jsem přesvědčen, že propojení školství se soukromým sektorem je zásadní. Pokud nebudeme jako samosprávy a školy spolupracovat se soukromým sektorem, tak se nám bude stávat, že opravdu nebudeme mít dostatek odborníků, ať jsou to rozpočtáři, stavaři, projektanti nebo lidé z terénu,“ uvedl náměstek Štojdl a zároveň ocenil dlouhodobou práci školy a kvalitu partnerů zapojených do konference: „Já jsem současně i starosta menšího města a vnímám, že některé profese na trhu práce prostě chybí. O to víc si vážím toho, že máme tady v sále kvalitní zastoupení firem. To mi dělá opravdu velkou radost. Děkuji panu řediteli, že tuhle konferenci organizuje už 27 let.“
Díky propojení s praxí, mezinárodní spolupráci a důrazu na kvalitní vzdělávání se tak volyňská škola stává místem, kde studenti nezískávají jen teoretické znalosti, ale i konkrétní zkušenosti a reálné příležitosti pro svou budoucí kariéru. Mezinárodní odborná konference Dřevostavby je tak nejen prestižní akcí, ale především důkazem, že moderní technické vzdělávání má smysl tehdy, když je pevně propojeno s praxí a otevřené světu.
