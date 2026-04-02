„Všichni ví, kdo za Fialy kolaboroval.“ Gulyáš se vysmál dopisu novinářů o Babišovi

Celkem dvacet jedna šéfredaktorů českých médií se podepsalo pod společné prohlášení, ve kterém se postavili proti údajným útokům na média ze strany premiéra Andreje Babiše a dalších politiků. Šéfredaktoři se shodují v tom, že svobodná a nezávislá média jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti a vyzvali politiky k respektování kritické žurnalistiky.
„Znáte hysterické záchvaty jedinců nebo jedinkyň, které kromě vyluzování ječivých zvuků koulí hororově očima zaplavenýma povětšinou slanou tekutinou stékající jim po tvářích ve formě slziček? Tak to nám po kritice Seznamu a Novinek premiérem Andrejem Babišem 21 šéfredaktorů podepsaných pod prohlášením na obranu médií naštěstí nepředvedlo. Protože 21 řičících hysterek v jednom českém mediálním prostoru? To by byla újma na psychice té zdravější části veřejnosti, které není lhostejno, copak že se nám to tu po volbách děje,“ říká herec Gulyáš, který ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 kandidoval za hnutí STAČILO!
Záhy se sám pouští do popisu povolební situace. Nejprve připomíná dění okolo poslance Filipa Turka, kterého prezident Petr Pavel odmítl jmenovat do funkce ministra. Gulyáš to popisuje tak, že „vofuky“ okolo jmenování vyráběl hlavně „papa di tutti“ Petr Kolář prostřednictvím „karbanátka s přílohou“ Petra Pavla.
„Mainstreamová média se mohla přetrhnout v podpoře. Karbouše, samozřejmě. Ale nějakou jeho masivní kritiku za kouřové manévry jsem nezaznamenal. A záhy se nám začala angažovat umělecká čeládka,“ popisuje Gulyáš.
Za lepší příklad mediální náklonosti ovšem spatřuje v návratu „rezavého jezevce Mikuláše, vypuštěného z nory do akce s úkolem sjednotit opoziční lidovou sílu, která za poslední vlády Petra Fialy prožívala v zapomnění, sladce a tiše, svých Milion chvilek pro demokracii“. Odkazuje Gulyáš na zakladatele iniciativy, Mikuláše Mináře, a vzpomíná na vládu Fialy jako na krásné demokratické období kolorované propagandistickým podněcováním mainstreamových médií či vypínáním webů.
Během vlády Petra Fialy podle Gulyáše byla média zjevně „svobodná“ a to přesně tak, jak jim to vyhovovalo a o veřejnou kontrolu se nezajímala. Zde herec zmiňuje například kauzu okolo Fialovi kampeličky nebo bitcoinovou aféru a Dozimetr. „Informace pro veřejnost? Tak akorát,“ shrnuje Gulyáš.
„Nálepkáři, udavači, vzteklé krysy a zákeřní hadi uchopili příležitost za pačesy – jak říkávala moje babička – a mlátili hlavou kritického občana do pomyslné zdi nářků jako nacistické bestie. A zase! Za pomoci mainstreamových médií!“ pokračuje Gulyáš v obžalobě.
Vrcholem je pak podle Gulyáše to, že se k prohlášení šéfredaktorů přidali svůj podpis i Michal Kubal a Michal Dusík z České televize. „Té České televize, která věnovala celé odpoledne jednoho ze svých kanálů přímému přenosu demonstrace Milionu chvilek pro demokracii,“ upozorňuje herec.
„Všichni podepsaní šéfredaktoři jsou jako máselné sloupy, protože všichni v období Fialovo-Rakušanovské hrůzovlády podporovali propagandisticky nenávist a podíleli se na rozdělení společnosti. Nic si nevyvztekají,“ říká Gulyáš a dodává, že ačkoliv se říká, že lež má krátké nohy, tak na „zakrnělých nožičkách médií zastoupených podepsanými šéfredaktory lež metelí jako vzteklý trpaslík“.
Závěrem herec dodává, že dle jeho názoru je prohlášení šéfredaktorů jen potvrzením dle jeho názoru podezřelého chování médií, která nesnesou kritiku.
„Byla zvyklá a finančně podporovaná v hanobení nepohodlných ve prospěch zbrojně-mafiánských kruhů. Dnes zatahují za jednu z posledních záchranných brzd, aby se pokusili vyhnout nárazu do zdi,“ tvrdí Gulyáš, podle kterého by klidně mohla média podepsat dalších sto tisíc prohlášení, ale vyhynutí se nevyhnou. „Polovina z nich nebude mít v budoucnu práci, protože všichni ví, kdo z nich za vlády Petra Fialy kolaboroval, kdo překrucoval, kdo škodil veřejné kontrole státní moci,“ dodává Gulyáš.
