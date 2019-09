Čižinský (KDU-ČSL): Stavební a vodní zákon byl dělán velmi rychle a bohužel je to na něm vidět

Děkuji. My jsme o tomto zákonu poměrně živě diskutovali na výboru pro životní prostředí. Rád bych řekl, že tento zákon je dělán velmi rychle a bohužel je to na něm vidět. Když se kouknete na tu původní předlohu toho zákona a na to, co je teď vlastně navrhováno těmi pozměňujícími návrhy, tak je to vlastně něco úplně jiného. Ale jak to teď vypadá, tak tady zazněly argumenty ohledně té výšky hráze, ohledně obav o bezpečnost, které, musím říct, také sdílím.

Ale ještě závažnější jsou rizika ohledně životního prostředí. Protože orgán ochrany životního prostředí tak, jak je to navrženo, pokud nebudou přijaty pozměňovací návrhy, které vrátí orgán ochrany životního prostředí do hry, tak vlastně dojde k takovým zvláštním situacím, kdy investor bude někde prosazovat rybník. A životní prostředí, ačkoliv bude vědět, že to je špatně, že tam je třeba nějaká chráněná rostlina nebo chráněný strom, tak mu to nebude moci říct. On dostane stavební povolení, postaví to, ale dostane pokutu, protože tento zákon samozřejmě neříká, že když tím vznikne nějaká škoda, tak že ta pokuta nebude udělena. To znamená, že ten zákon tak, jak je konstruován, tak může investora přivést, pokud neprojdou pozměňovací návrhy, které vrací orgán ochrany životního prostředí do hry, tak může vést k velké nejistotě.

Navíc tento zákon je zdůvodňován bojem proti suchu. Ale nelze vůbec paušálně říci, že když se jakákoliv krajina nahradí rybníkem, že se dosáhne zlepšení, co se týče sucha. Na výboru byla dodána nějaká čísla ohledně výparu a musím říct, že z těch čísel skutečně nevyplývá vůbec, že rybník je lepší, než mokřad, nebo rybník je lepší, než nějaká louka. Není to tak. Záleží na tom, kde to je, jak je vysoký okolní les, jak je údolí zaříznuté nebo není.

To znamená, pokud se někdo domnívá, že zrychlením výstavby rybníků dojde ke zlepšení, co se týče sucha, tak to tak prostě není. Protože ten rybník samozřejmě protéká a nelze si myslet, že ty rybníky budou prázdné, když zaprší, tak se naplní a pak zase budou tu vodu uvolňovat. Takhle prostě rybníky nefungují.

To znamená, velmi se obávám, že i ten cíl, který je deklarovaný, tak nebude moci být splněn, pokud ty stavby nebudou z tohoto pohledu posuzovány. Což ale navrženo v tuto chvíli není.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novela vodního zákona je nedostatečná, KDU-ČSL navrhuje několik úprav Ministryně Dostálová: Prosadit tak radikální změnu v oblasti stavebnictví je velmi složité Ministerstvo životního prostředí: Kdo chce novou studnu, většinou průzkumný vrt nepotřebuje Zahradník (ODS): Vodní zákon je typický příklad, jak se obchází správný legislativní proces

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV