Brusel čeká rozhodnutí. Beran varuje před tímto scénářem

Přesně za dva týdny začíná prosincové zasedání Evropské rady, kde budou hlavy států a vlád jednotlivých členských zemí EU diskutovat a rozhodovat hned o několika důležitých tématech. Na prvním místě půjde o Ukrajinu, ale také o uvedení migračního paktu do praxe a několik dalších témat včetně ekonomiky.
Stále ovšem není jasné, zda bude na jednání Českou republiku zastupovat už nový premiér Andrej Babiš, anebo ještě dosluhující Petr Fiala coby předseda vlády v demisi. I to je důvod, proč se stupňuje veřejný tlak, aby prezident přestal vyčkávat a zahájil konkrétní kroky ke jmenování nové vlády, jejíž podoba je už přes měsíc domluvená.
Předběžný program jednání Evropské rady, který je zatím na webu EU zveřejněn, předpokládá šestici hlavních témat: Ukrajinu, Blízký východ, příští víceletý finanční rámec, rozšíření EU, migraci a geoekonomiku s konkurenceschopností.
Pod jednotlivými body se skrývá zejména otázka směřování toku peněz na několik příštích let a výše financování klimatických cílů, obrany, zemědělství a v neposlední řadě i vyjasnění příjmů na tyto politiky z kapes firem a občanů.
Nejvíce pozornosti logicky přitahuje Ukrajina. Tam se předpokládá debata špiček evropských států o finanční pomoci válčící zemi ve výši kolem 135 miliard eur (přes tři biliony korun) a způsob jejího krytí, což by se mohlo dotýkat konkrétně jednotlivých členských zemí včetně České republiky. Ve věci migrace se pak očekává řešení návratové politiky, ale též vyjasnění parametrů tzv. solidárního mechanismu, což je eufemismus pro přerozdělovací kvóty. Podle nově se rodící vládní trojkoalice je proto důležité, aby do Bruselu vyrazil už Andrej Babiš a nikoli Petr Fiala, který prohrál volby, a nedává tak smysl, aby nadále v takto zásadní věci Česko reprezentoval a případně i zavázal k některým krokům.
V případě, že do Bruselu vyrazí ještě Fiala, měl by podle zkušeného diplomata a poslance Motoristů sobě Karla Berana svůj postup koordinovat právě s Babišem.
„Věřím, že vládu se podaří do té doby sestavit. V případě, že ale pojede na Evropskou radu ještě premiér v demisi, měl by koordinovat svůj postup k těmto navýsost citlivým otázkám s designovaným premiérem a na základě toho v Bruselu za Českou republiku jednat,“ zdůrazňuje diplomat, poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro obranu.
Jak dále pro ParlamentníListy.cz Beran uvádí, lidé ve volbách zvolili zřetelnou změnu kurzu, a to i v otázkách zahraniční politiky oproti politice odcházející vlády.
„Vláda Petra Fialy tím pozbyla politický mandát k jakýmkoli vážným krokům, jež by Českou republiku do budoucna k čemukoli zásadnímu zavazovaly, přerozdělovací mechanismus migračního paktu je přesně jednou z takových věcí,“ sděluje jednoznačně.
Občané se podle jeho slov také jasně vyjádřili pro zdrženlivější politiku vůči ukrajinské válce a dali svůj hlas většímu důrazu na diplomatické úsilí. „Finanční podpora Ukrajiny by proto měla být podmíněna také usilovným hledáním i jiného než jen vojenského řešení tohoto strašného konfliktu,“ doplňuje Karel Beran pro ParlamentníListy.cz.
Pohled dalších českých politiků na toto téma jsme přinesli ZDE v anketním článku. Naleznete v něm pohledy politiků budoucí vládní trojkoalice, ale i zástupce KDU-ČSL i některých senátorů.
autor: Radim Panenka
