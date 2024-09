DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Poděkování voličům za podporu ve volbách do krajských zastupitelstev

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že dostala od voličů 10 646 hlasů, tzn. 0,44 %, a skončila celkově v krajských volbách na 31. místě z 95 kandidujících subjektů - stran, hnutí a koalic, kterých bylo nejvíce. Nejlépe strana dopadla v Plzeňském kraji s 0,89 %. Přitom podle průzkumu dvou agentur (Kantar CZ a Data Collect), který si v měsíci srpnu zadala Česká televize, dosáhla DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 6 až 10 % volebního potenciálu. Průzkum probíhal od 6. srpna do 27. srpna 2024 a ukazoval, kolik procent by strany, hnutí a koalice získaly, kdyby obdržely hlasy voličů, kteří jejich volbu zvažují. Ve většině krajů odpovídalo 1000 respondentů, resp. oprávněných voličů v daném kraji starších 18 let. Jednalo se o tedy reprezentativní vzorek voličů. K samotným volbám pak přišla jen necelá jedna třetina všech voličů, tedy pouze 3 voliči z 10, tzn. že pět milionů voličů zůstalo doma a k volebním urnám vůbec nedorazilo. Bohužel témata ochrany zvířat, přírody a krajiny potencionální voliče nakonec nezaujala natolik, aby kvůli nim přišli k volbám a volili, jak předem zvažovali.

K volebním urnám došla pouhá necelá třetina voličů, tzn. sedm voličů z deseti se voleb vůbec nezúčastnilo.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál a usilovat o prosazení priorit svého programu: např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody; zákaz dlouhých transportů zvířat – např. vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí; zavedení kamer na jatkách; zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata; zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování; zákaz používání zábavní pyrotechniky z důvodu ochrany lidí, zvířat, majetku a životního prostředí; zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení - zejména při rituálních porážkách, zákaz zvířecích rituálních obětí; zavedení zvířecí policie; zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů; zákaz dovozu pravých kožešin do ČR - z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí - nepodporovat chov zvířat na kožešiny; maximální podporu, zejména finanční – na pokrytí všech nákladů, státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům ad.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala v proběhnuvších volbách do zastupitelstev krajů s volebním číslem 15, které jí vylosovala Státní volební komise. Celkem v nadcházejících krajských volbách kandidovalo 95 stran, hnutí a koalic.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT patřila spolu s hnutím ANO 2011 k jediným dvěma volebním subjektům z devadesátipěti, které kandidovaly ve všech krajích /Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský/.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT měla na svých kandidátních listinách více jak tři čtvrtiny žen, tj. 76 %, a 24 % mužů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala ve volbách do krajských zastupitelstev se záměrem bojovat za ochranu zvířat, lidí, přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

