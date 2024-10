David (SPD): BRICS buduje multipolární svět pro všechny – Západ staví zeď

BRICS buduje multipolární svět pro všechny – Západ staví zeď

„V Kazani se sešlo 42 delegací a 23 hlav států. Generální tajemník OSN António Guterres dává své požehnání multipolaritě,“ píše Peter Hänseler v úvodu svého komentáře na švýcarském webu Weltwoche.

Celý text:

Když jsem se v rámci summitu BRICS setkal s americkým geopolitickým analytikem, kterému je osmdesát let a kdysi pracoval pro amerického bezpečnostního poradce Richarda Perleho, když byl mladší, zeptal jsem se ho, zda byl svět někdy nebezpečnější.

Ve srovnání s riziky, která se dnes hromadí, byly minulé války ve Vietnamu nebo na Blízkém východě lokálními událostmi, řekl veterán. USA se již několik let snaží zastavit svůj úpadek hegemona naprosto všemi možnými prostředky. BRICS je dalším hřebíčkem do rakve USA. Svět nikdy nebyl tak nebezpečný jako dnes.

Je to odpověď, která vás donutí přemýšlet a ukáže, v jakém nepříznivém prostředí se aliance BRICS vyvíjí. Když se BRIC v roce 2009 změnil z volné struktury na BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), svět vypadal úplně jinak. Byl klidnější a bylo méně sankcí. Teprve smršť sankcí proti Rusku a zmrazení ruských aktiv a rezerv centrální banky daly BRICS prvotní impuls k jeho současné důležitosti. 1. ledna tohoto roku byly za řádné členy přijaty Írán, Spojené arabské emiráty, Etiopie a Egypt.

I další čísla vás nutí se posadit a všímat si. BRICS představuje 39 % celosvětové průmyslové výroby, G-7 pouze 31 %. BRICS produkuje 44 %celosvětové produkce pšenice, G-7 pouze 19 %. BRICS produkuje 54 % rýže, G-7 2,4 %. Kromě ropy, plynu a zlata vyrábí BRICS 74 % hliníku, G-7 5%. U palladia jsou hodnoty 77 ku 7 ve prospěch BRICS. Převaha je ohromující.

BRICS je otevřen novým členům a seznam zájemců zahrnuje kolem padesáti zemí. V Kazani však nebyli přijati žádní noví členové. Jurij Ušakov, osobní poradce prezidenta Putina, oznámil, že vedení BRICS dalo zelenou tomu, aby bylo třináct států přijato jako partneři, aniž by je jmenovalo, protože by s nimi muselo být projednáno, do jaké míry budou způsobilé pro plné členství, resp. být připraveni na další status BRICS. Seznamy kolující na internetu je proto třeba vnímat opatrně. Patří mezi ně: Alžírsko, Bělorusko, Bolívie, Kuba, Indonésie, Kazachstán, Malajsie, Nigérie, Thajsko, Turecko, Uganda, Uzbekistán a Vietnam.

Podmínkou partnerů nebo členů je mít konsensuální postoj ke svým členům a partnerům. Sankční země jako Švýcarsko jsou vyloučeny. Pro Švýcarsko by vstup do BRICS byl skvělou příležitostí zapojit se do sdružení, které na rozdíl od EU nebo NATO nezpochybňuje suverenitu svých členů a partnerů.

BRICS jako sdružení je heterogenní a geopolitická rizika brání jeho volnému rozvoji. Svědčí o tom fakt, že noví partneři ještě nebyli oficiálně zveřejněni. Bezpečnostní ohledy členů, z nichž dva jsou již ve válce (Rusko a Írán), mění tohoto ekonomického obra v geopolitickou sílu proti jeho vůli.

Kromě čistých čísel, která mluví sama za sebe, bych rád upozornil na mapu světa. Je patrné, že členové BRICS a kandidáti na členství ovládají mnoho důležitých obchodních cest. Malajsie, o které se domnívám, že je nastavena jako partner a případný člen, ovládá Malacký průliv. Tento průliv spojuje Indický oceán s Pacifikem. Touto vodní cestou prochází 30 % veškerého zboží světového obchodu. Egypt ovládá Suezský průplav, přes který prochází 12 %světového obchodu. Hormuzský průliv přepravuje 21 % světové ropy a 20 % světového zemního plynu. 20 % světového obchodu prochází Africkým rohem, který ovládá Jihoafrická republika. A to jsme ještě nemluvili o nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější námořní cestě z Asie do Evropy: severní námořní cestě z Evropy na Dálný východ, která je zcela pod kontrolou Ruska. Taková koncentrace kontroly nad obchodními cestami dosud nikdy v historii světa neexistovala.

BRICS úspěšně hledá diplomatická řešení

Skutečnost, že mír v BRICS není prázdné slovo, byla zřejmá již před vstupem Íránu a Saúdské Arábie: Čína a Rusko stanovily smír mezi dvěma spornými stranami jako podmínku pro přistoupení. Saúdové a Írán mimochodem před pár dny oznámili první společná vojenská cvičení. Saúdská Arábie se zatím ke vstupu neodhodlala, protože je pod obrovským tlakem Washingtonu a evidentně se obává o bezpečnost svých gigantických investic ve Velké Británii a USA, pokud se formálně připojí – pravděpodobně oprávněně. Indie a Čína, které jako těžké váhy BRICS mají jistě třenice, které by mohly vést k válce, během summitu oznámily, že bude dosaženo diplomatické dohody. S těmito diplomatickými úspěchy lze BRICS rozhodně považovat za mírotvorce. Mír na Ukrajině jistě neztroskotal kvůli Rusům. Istanbul 2022 je toho důkazem. Brazílie a Čína prosazují mír na Ukrajině novým plánem. Jasná změna směru, pryč od „mírového summitu“ v Bürgenstocku, který neměl nic společného s mírem a kde Švýcarsko sedělo Ukrajině na klíně.

Systém vypořádání obchodu

Největší individuální ekonomický projekt BRICS a základ pro skutečně nezávislý rozvoj je odtržení od amerického dolaru. USA si za odklon od amerického dolaru mohou samy, protože supervelmoc svévolně rozhodovala, kdo smí obchodovat s jejich měnou a komu budou peníze zablokovány nebo zabaveny.

Tento odklon od amerického dolaru již v rámci BRICS dobře probíhá. Kdykoli je to možné, partneři mezi sebou obchodují ve svých národních měnách. Čína a Rusko již provádějí 95 % svého bilaterálního obchodu v rublech a jüanech. Tento platební systém bude brzy zjednodušen a integrován. Posledním problémem je uzavření obchodních přebytků nebo schodků. Intenzivní nákupy zlata a stříbra členy BRICS a příbuznými zeměmi v posledních letech naznačují systém vypořádání založený na těchto drahých kovech. Peking a Moskva, které mají mnohem vyšší zlaté rezervy, než se oficiálně uvádí – 25 000 a 12 000 tun – nakupovaly zlato a stříbro již léta prostřednictvím četných suverénních investičních fondů a státních organizací.

Generální tajemník OSN Guterres

Patologický nezájem západních médií kontrastuje s návštěvou generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. V mediálním centru v Kazani byla atmosféra nabitá pozitivní energií. Afričané, Asiaté a Evropané z více než 50 zemí si přátelsky a se zájmem vyměňovali nápady. Jediné kamenné tváře bylo možné snadno přiřadit kolegům z Německa, Anglie a USA. Na tiskových konferencích se ptali pouze na ukrajinský konflikt a neprojevili o BRICS žádný zájem, což vedlo k určitému pobavení mezi jejich mezinárodními kolegy.

Návštěva generálního tajemníka OSN Guterrese je známkou toho, že BRICS nejen bere vážně, ale podporuje multipolární cestu. Odvážné rozhodnutí poté, co byl premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlášen za personu non grata za svou kritiku Izraele a západními médii byl kvůli své návštěvě Kazaně vylíčen jako zrádce.

BRICS se bude dále rozvíjet. Západ by udělal dobře, kdyby usiloval o dialog a spolupráci, místo aby vynášel pohrdavé soudy o obrovi, který už tak daleko zastiňuje G-7. BRICS buduje multipolární svět pro každého – Západ staví zeď.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



