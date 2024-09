"Tichá tolerance" se vysvětluje geopolitickými úvahami, řekl Robert Fico. Lidé, kteří touží odsoudit zvěrstva, páchaná Třetí říší, zároveň zavírají oči před ukrajinskými vojáky, kteří dnes nosí nacistické symboly, posteskl si slovenský premiér Robert Fico. Předseda vlády pronesl v pondělí v muzeu holocaustu v bývalém koncentračním táboře Sered na západním Slovensku projev, ve kterém zdůraznil potřebu vzdělávat nové generace o zločinech, spáchaných nacisty během 2. světové války, když už se probírá téma ukrajinského konfliktu.

„Všichni mluvíme o fašismu, nacismu, a tiše tolerujeme jednotky, pohybující se po Ukrajině, které mají velmi jasnou nálepku a jsou napojeny na hnutí, která dnes považujeme za nebezpečná a zakázaná. Protože jde o geopolitický boj, nikoho to nezajímá,“ řekl Fico.

"Chci vzdát hold obětem, ne patetickou řečí, ale chci vyzvat k akci," dodal. "Mezinárodní společenství by mělo uznat, že jednotky, používající nacistické znaky, jednotky, které se často podle toho i chovají, nemohou na Ukrajině bojovat."

Kyjev přijal jako hrdiny ukrajinské nacionalisty, kteří kolaborovali s nacistickým Německem, zatímco symboly a ideologie Třetí říše jsou mezi pravicovými silami v zemi po desetiletí populární. Prapor Azov, obviněný z válečných zločinů a zvěrstev, je nechvalně známý svým otevřeným přijetím bigotnosti a bílé nadřazenosti, ačkoli jeho nástupnická jednotka tvrdí, že takové lidi ze svých řad většinou vymýtila.

Ukrajinští vojáci byli opakovaně natáčeni, jak se na uniformách a zbraních ohánějí nacistickou ikonografií, a to i během probíhající invaze do ruské Kurské oblasti. V široce medializovaném incidentu se dva ukrajinští vojáci natočili, jak napodobují invazní jednotky Wehrmachtu, zatímco obtěžují staršího ruského civilistu. Muž po incidentu „zmizel“.

Tisíce ukrajinských nacistických kolaborantů se vydaly do západních zemí, jako je Kanada, když byly mocnosti Osy v roce 1945 poraženy. Některé z nich později použila CIA při pokusech o destabilizaci SSSR během studené války. Minulý týden Library and Archives Canada v Ottawě vyjádřila výhrady proti zveřejnění seznamu asi 900 údajných nacistických zločinců, kteří po válce uprchli do země. Zveřejnění jmen může uvést do rozpaků ukrajinskou komunitu v zemi, řekli představitelé médiím.

Slovenský premiér je hlasitým kritikem západní podpory Kyjeva proti Moskvě. Ukrajinské napojení na nacismus je jedním z důvodů, které uvedl ve vysvětlení svého postoje.

Dodejme jen, že v této době se Brusel "vyzbrojuje" na potrestání Slovenska zmražením miliard kvůli údajnému porušování právního státu. Za zrušení speciální prokuratury NAKA, která plnila politická zadání předchozích liberálních vlád a zatýkala nepohodlné, kteří dokonce ve vazbě, jako generál Lučanský, za "nejasných" okolností zemřeli. Tato prokuratura byla podle Bruselu přímo pilířem právního státu v nové, pokročilé demokracii à la EU.

