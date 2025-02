Americký viceprezident řekl, že ani Čína ani Rusko nejsou nejvážnější výzvou pro kontinent, ale ústup Evropy od jejích základních hodnot. Evropa čelí největší hrozbě spíše zevnitř než ze strany cizích mocností, řekl americký viceprezident J. D. Vance a vyjádřil znepokojení nad tím, co nazval opuštěním základních evropských hodnot.

Vance v pátek na Mnichovské bezpečnostní konferenci řekl, že zatímco Washington je zaneprázdněn otázkou dosažení rozumného urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou, Evropa má větší problémy. "Hrozbou, které se nejvíce obávám, když se dívám na Evropu, není Rusko, není to Čína, není to žádný jiný vnější aktér," řekl a dodal, "čeho se obávám, je hrozba zevnitř."

Vance se zmínil o bývalém vysokém představiteli Evropské unie, který šel do televize chválit rozhodnutí rumunského ústavního soudu zrušit první kolo hlasování v prezidentských volbách v prosinci 2024 v zemi kvůli údajnému zahraničnímu vměšování. Vance prohlásil, že rozhodnutí bylo politicky motivované a učiněné proto, že věci v členské zemi EU „nešly podle plánu“. Bývalý evropský komisař pro vnitřní trh a služby Thierry Breton v lednu pro francouzská média přivítal rozhodnutí rumunského ústavního soudu a naznačil, že „budeme muset [totéž] v případě potřeby udělat v Německu“.

MUDr. Ivan David, CSc.



Viceprezident také vyjádřil přesvědčení, že „můžeme dospět k rozumnému urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou“. Zdůraznil, že „je důležité, aby Evropa v nadcházejících letech výrazně zrychlila a zajistila si vlastní obranu“.

Vance ve čtvrtek pro Wall Street Journal podobně tvrdil, že mainstreamové strany v EU jsou „vyděšené ze svých vlastních lidí“. Kritizoval pokusy odmítnout odlišné názory jakožto působení „dezinformací“. „Pokud vaši demokratickou společnost dokáže zničit reklama na sociálních sítích v hodnotě 200 000 dolarů, pak byste se měli vážně zamyslet nad tím, jak pevně máte věci v rukou nebo jak silné je vaše chápání vůle lidí,“ argumentoval.

Kromě kontroverze v Rumunsku poukázal také na protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou establishment považuje za extremistickou. Berlín se připravuje na předčasné parlamentní volby, které se budou konat 23. února, přičemž pravicová strana Alternativa pro Německo v posledních měsících neustále získává na popularitě.

Vance obvinil evropské vůdce, že používají „slova ze sovětské éry jako dezinformace a zavádějící informace“ k potlačení nesouhlasných myšlenek spíše, než aby se zapojili do debaty s vlastními lidmi, aby zjistili, za co bojují. „Hluboce věřím, že neexistuje žádná bezpečnost, pokud se bojíte hlasů, názorů a svědomí, kterými se řídí vaši vlastní lidé,“ řekl a dodal, že „nic“ nemůže Evropa udělat pro USA, pokud se „bojí“ svých občanů.

Vance také smetl obavy evropských lídrů z toho, že se technologický miliardář Elon Musk zapojuje do jejich vlastních politických debat na kontinentu. „Pokud americká demokracie dokáže přežít deset let spílání Grety Thunbergové, můžete přežít několik měsíců Elona Muska,“ řekl Vance.

Vance také řekl, že „není nic naléhavějšího“, než čelit problému masové migrace, která přišla do Evropy a která nabyla nové naléhavosti, poté co afghánský (někdy se uvádí pákistánský - pozn. překl.) migrant ve čtvrtek vjel do účastníků odborové demonstrace v Mnichově a zranil 30 lidí. „Téměř každý pátý člověk, žijící v této zemi, se sem přistěhoval ze zahraničí. To je samozřejmě maximum,“ řekl. "Je to podobné číslo, mimochodem, ve Spojených státech máme také historické maximum."

"A známe situaci. Nerealizovalo se to ve vakuu. Je to výsledek řady vědomých rozhodnutí politiků na celém kontinentu a dalších po celém světě v průběhu desetiletí. Včera jsme viděli hrůzy, způsobené těmito rozhodnutími právě v tomto městě,“ řekl s odkazem na útok.

Vance zdůraznil, že voliči nehlasovali pro tolik neprověřených migrantů, aby vstoupili do Evropy, ale záleží jim na svých snech a své bezpečnosti. "Kolikrát musíme trpět těmito děsivými nezdary, než změníme kurz a nasměrujeme naši sdílenou civilizaci novým směrem?" zeptal se. V roce 2022 přišlo na kontinent 5,1 milionu migrantů ze zemí mimo EU, více než dvojnásobek oproti 2,4 milionu, kteří vstoupili v roce 2021. Ruská útočná válka také způsobila, že miliony Ukrajinců uprchly do Evropy.

Pokud jde o americkou politiku, Vance dále kritizoval bývalého prezidenta Joea Bidena za partnerství s velkými společnostmi sociálních médií za účelem cenzury „dezinformací“ včetně tvrzení, které nyní podporuje několik amerických agentur, že virus, způsobující covid-19, pravděpodobně unikl z laboratoře v čínském Wuhanu. "Ve Washingtonu je ve městě nový šerif," řekl. "Stejně jako se zdálo, že Bidenova administrativa zoufale chce umlčet lidi za to, že řekli svůj názor, Trumpova administrativa udělá pravý opak a já doufám, že na tom můžeme spolupracovat."