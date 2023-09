Denk (Přísaha): Za podceňování školství si vláda zaslouží palec dolů

reklama

Když se rozhlédnete po světě, zjistíte, že státy, které nepodceňují kapitolu školství, zažívají trend ekonomického růstu a společnost je v nich obvykle spokojenější. Je to přeci logické. Největším pokladem naší země jsou její lidé, kterým je potřeba umožnit dobrý start do života. Když jdete na operaci, chcete, aby ji provedl špičkový lékař, když k vám přijde řemeslník, chcete, aby to byl profík ve svém oboru. A kde získávají profese kvalitní základ? Ve školství, které politici momentálně trestuhodně podceňují.

Na první pohled se zdá, že jednoduchý příklad: "ivestice do školství = investice do budoucnosti s jistotou návratnosti" vládě jaksi uniká. Že by vládní politici neuměli počítat?

Možná že umějí, jenže jde o budocnost, která se jich jaksi netýká. Když totiž investujete do školství, na výsledek čekáte roky, klidně desetiletí. Zdá se, že si vláda správně spočítala, že pokud nyní nedůvěřuje podle CVVM vládě 73 procent občanů, žádnou budoucnost nemá a nemusí ji příliš řešit. Z toho důvodu podceňuje školství ke škodě celé naší země, která si zaslouží špičkové školství a mnohem lepší vedení.

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Případ Nerudová Šlachta (Přísaha): Snad to už vidí teď všichni Kubisková (Přísaha): Senátoři, délka života ve zdraví je jenom 62 let. Vy to nevíte? Kubisková (Přísaha): Proč máme tak drahé jídlo, i když ceny energií a zemědělci zlevňují?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE