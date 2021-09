Dočekal (Svobodní): Vidím velký špatný! Asi jsem Nostradamus křížený s Jolandou

reklama

Nevím, zda jste dnes na iDnes zaregistrovali tento článek, viz zde. On totiž naprosto přesně popisuje to, před čím už několik let varuji. Toto téma se objevilo v mnoha mých statích. Bohužel se tato má varování začínaji naplňovat.

V uvedeném článku se v krátkosti říká, že Němcům začínají docházet peníze na to, aby mohli tlačit dopředu své pomatené zelené vize, takže zdraží pohonné hmoty o 70 centů = cca 18,- Kč. Dále, že se očekává, že Němci budou jezdit tankovat do zahraničí a že v ČR se nic podobného nechystá (dovolte mi napsat HAHAHA!).

Jistě všichni víme, že eurounijní blázni se nám snaží naordinovat elektromobilitu silou. Prostě prodat lidem něco, co nechtějí. Co navíc nemá vybudovanou infrastrukturu, není na to dimenzovaná přenosová síť a musí se to dotovat (ať přiznaně nebo skrytě ve zbytečném nárůstu cen aut na klasická paliva), ztrácí to rychle užitnou hodnotu a navíc se to docela špatně hasí.

Úplně bokem ponechám uzavírání jaderných elektráren a elektráren na uhlí (ony to ale mají nahnuté i ty plynové).

Takže zde máme relativně bohatý stát (Německo), který se pro něco rozhodne – a jsem si jistý, že proti vůli značné části lidí, proti elementárním ekonomickým předpokladům i proti klimatologickým faktům, ale protože jsou bohatí, tak si to prostě mohou dovolit. Opravdu mohou? Nebyl bych si tím tak jistý.

Vidím zde právě to „velký špatný“, které bude následovat. Pojďme si to probrat v bodech.

1/ I Německo přiznává šílené finanční náklady v souvislosti s přechodem na bezuhlíkovou ekonomiku. Jak se to ale projeví v chudších zemích jako je např. ČR? Nedělejme si iluze – jsme oproti Německu chudší. …. I když třeba v ČR to možná bude hračkou. Piráti přece nedávno zveřejnili, že pojedou někam do Bruselu a tam natrhají ze stromů bilion korun. …. Tak čekej a doufej. Chci to vidět – blahoslavení chudí duchem, kteří tomu věří.

2/ Zatím i v tom bohatém Německu chybí peníze, ale obecně EU chce, aby se plnila zelená vize. Jinými slovy aby lidé kupovali elektroauta. Jak je k tomu donutit? Lidé se zpravidla chovají racionálněji než vlády, tak se na to půjde přes jejich peněženky. Jednoduchý recept. Zdražíme lidem benzín a naftu (a to na 100% není poslední zdražení – vsadím boty) a oni si to rozmyslí – hloupí nevděčníci, kteří neví, že my, experti na francouzskou literaturu (což je vzdělání socialisty a evropského komisaře Franse Timmermanse), to s nimi myslíme nejlépe. A to i přes to, že v oboru jsme naprostí diletanti.

3/ A hele, ono to nějak moc nefunguje. Příjmy nerostou. Jestli ono to nebude tím, co by na rozdíl od vedení EU a Německa dokázal pochopit i pětiletý Rus. Oni nám lidi jezdí tankovat k sousedům a ti s elektromobilama navíc platí o dost méně do sátní kasy. Takže než si přiznat, že jsme stvořili celoevropský průšvih (a v tom má Německo vcelku tradici), tak ještě přitvrdíme.

4/ V článku se píše, že v ČR se nic podobného nechystá. Tak on by to před volbami napsal jen politický sebevrah. Jasně, že to bude i tady. V ČR je prázdná pokladna, kterou těch pár tankujících Němců v pohraničí pochopitelně nevytrhne. Vyloženě se nabízí zdražit stejně jako v Německu. A možná ještě víc. V duchu hesla: Doženeme a předeženeme. A vůbec si nedělám iluze, že na to zdražení bude ze strany ostatních zemí tlak jak blázen. Vždyť která země by chtěla, aby její obyvatelé jezdili plnit rozpočet nějaké jiné zemi?

5/ Představme si, že 75% lidí používá elektromobily (i když nechápu, kde by na nejprimitivnější auto vzali přes půl milionu). Propad v příjmech států je ohromný. Nějakou chytrou hlavu napadne zavést daň na elektrickou energii. Najednou si každý sakra rozmyslí, zda si zapnout klimatizaci a ti chudší rychlovarnou konvici. Infrastruktura není dobudovaná, soláry nestíhají, vítr nefouká a každý měsíc jsou 2 – 3 blackouty.

6/ Ale věda přece nespí. Máme dálkově ovládané elektroměry, které nám v zájmu všech nedovolí plýtvat. Takže se pravidelně stává, že elektroauto prostě přes noc nenabijete nebo (v horším případě) nezapnete najednou pračku a vysavač. Utopie? Obávám se, že ne.

Myslíte si, že přeháním? On ale každý větší průšvih v historii začínal nenápadně a pozvolna. A já mám právě teď pocit žáby, které stoupla teplota vody o jeden stupeň.

Každý si může zkusit vypočítat pár příkaldů z matematiky na úrovni základní školy. Třeba:

bydlím v Praze a chalupu mám na Vysočině. Jezdím tam s dětmi 2x týdně. O kolik se mi zvednou roční náklady?

denně jezdím od nás z vesnice do práce autem. Měsíčně najedu 700 km. O kolik bych musel mít vyšší mzdu, abych na tom nebyl hůř než doposud?

výrobce uzenin zaváží 100 prodejců a měsíčně jeho auta najedou 12000 km. O kolik se zvedne cena párku, aby se zaplatila dražší nafta?

kombajn Claas Lexion má denní spotřebu 300 litrů nafty. O kolik bude dražší chleba aby se zaplatil nárůst ceny PHM?

atd., atd. těch příkladů jsou tisíce kolem nás.

Zdraží všechno! Je totiž jen málo odvětví, která nejsou závislá na dopravě výrobků, surovin, lidí ……

A to kompletně vynechávám ekvivalent elektroaut, který se týká průmyslu jako celku. Obdobným nesmyslem je totiž celý systém emisních povolenek, který nás pošle zpátky o 100 let.

A nebo nabídnu konspirační teorii, která ale zase tak moc konspirační být nemusí.

Prakticky všechny státy v EU jsou (lidově řečeno) zadlužené až po uši. Ano, ještě chvíli to půjde, ale nevyhnutelně se dostanou všichni do bodu, kdy už nebude ani na to placení úroků. V zásadě jsou tři způsoby, jak to řešit. První je válka, druhým vyhlášení měnové reformy. Nemyslím si, že by něco z toho bylo na pořadu dne. Ale velmi se obávám třetího způsobu, jak řešit státní dluhy. A tím je inflace. Z hlediska státu má samé výhody. Umazává dluh, bere lidem naspořené peníze, umožňuje svalovat vinu na „nenažrané podnikatele“ a umožňuje uplácet davy věrných voličů.

Co takhle si vzít k srdci alespoň něco málo a nevolit strany, které prosazují Green Deal a místo toho brání normální svět? Týká se to peněženky každého z nás!!!

Jan Dočekal, místopředseda strany

Jan Dočekal Svobodní



