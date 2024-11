Doležal (SPD): NE rušení poboček Úřadu práce

Úřad práce se už více než deset let (jak by se podle jeho názvu mohlo zdát) nezabývá zdaleka pouze pracovním poradenstvím, rekvalifikacemi a hledáním vhodných pracovních míst pro dočasně nezaměstnané občany, ale větší část jeho agendy tvoří administrace tzv. nepojistných sociálních dávek, tj. dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené občany, ale i odměn pěstounů a náhradního výživného.

Veřejná správa musí být co nejblíže občanům

Územní pobočky Úřadu práce tudíž slouží jako místa prvního kontaktu osob, nacházejících se ve složité životní či sociální situaci, se státem a veřejnou správou a dlouhodobě rovněž jako místa, jejichž pracovníci mají detailní znalosti a přehled o sociálně zranitelných skupinách občanů a rodin na území, které spadá do jejich gesce. Jde tedy o z hlediska státu klíčová pracoviště, plnící nezastupitelnou úlohu sociálně-právního poradenství, ochrany důstojného života všech slušných občanů (zejména těch sociálně a ekonomicky ohrožených) a také garance hospodárného nakládání s prostředky státu v sociální oblasti.

Zrušení každého takového pracoviště je v tomto smyslu opravdu nenahraditelnou ztrátou. Pro stát i pro občany, kteří byli, jsou nebo mohou být klienty Úřadu práce. A pro které bude mnohdy velice komplikované a nelehké komunikovat o svých problémech s neznámými úředníky ve vzdáleném městě.

Nehledě na to, že komplikované a velice složité pro ně bude už i samotné dojíždění na pracoviště Úřadu práce v okresním či krajském městě. Jde totiž o lidi, pro které je mnohdy i sto korun za jízdenky částkou, kterou si nemohou dovolit zaplatit.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, Dis. SPD



Proti jsou i starostové

Záměr Ministerstva práce a sociálních věcí takto masivně rušit pobočky Úřadu práce ostře kritizují i mnozí starostové měst, kterých se toto rušení týká. A to i v našem Středočeském kraji, kde je na „Jurečkově seznamu“ osm poboček Úřadu práce, odsouzených ke zrušení: v Poděbradech, Říčanech, Brandýse nad Labem, Městci Králové, Stochově, Voticích, Uhlířských Janovicích a ve Zruči nad Sázavou. Ve všech případech se jedná o důležitá lokální a spádová centra, kde mají pobočky klíčových úřadů veřejné správy své nezastupitelné místo.

Po plošném rušení poboček České pošty jde o další citelné omezení dostupnosti státních služeb pro středočeské občany. Starostům středočeských měst, ve kterých pobočky Úřadu práce, odsouzené ke zrušení, sídlí, vadí i to, že s nimi o tomto kroku nikdo z vedení Ministerstva práce a sociálních věcí nejednal a dozvěděli se o něm z médií.

A samozřejmě jde i o praktické negativní následky rušení těchto poboček. Občané Votic (a okolí), kde se jedna z těch rušených středočeských poboček nachází, to budou mít do té pro ně odteď nejbližší, do Benešova, více než 40 kilometrů, což rozhodně není „za rohem“ a zadarmo. V případě rušených poboček v Říčanech a v Brandýse nad Labem (okres Praha-východ) budou muset občané na Úřad práce dojíždět do Prahy, kde je mnohdy velmi komplikovaná návazná městská doprava, velmi složité (ne-li nemožné) parkování a často též nesmírně dlouhé čekací doby (ZDE).

Rušit pobočky Úřadu práce ve dvou největších a klíčových městech okresu je naprostý nesmysl a nerozum, který poškodí tisíce občanů. A který nepochybně poškodí i stát ve smyslu ohrožení kvality veřejných služeb. Protože není vůbec jisté, zda zkušení a kvalifikovaní úředníci z rušených poboček přijmou nabídku přejít na pracoviště do mnohdy docela vzdálených měst s nutností dlouhého denního dojíždění.

Paradoxem je i to, že zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí rušení desítek poboček Úřadu práce zdůvodňuje nutností šetřit na provozních nákladech, starostové měst, kde rušené pobočky sídlí v obecních nemovitostech (většinou v budově městského úřadu), často nabízejí Úřadu práce odpuštění nájmu, jenom aby v jejich městech tyto pobočky uchoval. A to napříč republikou. Ostatně, dříve většinu dnešních agend Úřadu práce vykonávaly právě městské či obecní úřady.

Ve světle těchto skutečností lze záměr Ministerstva práce a sociálních věcí rušit více než osmdesát regionálních poboček Úřadu práce označit za šetření na nepravém místě a zcela zbytečný sociální hazard. My, středočeští krajští zastupitelé za hnutí SPD, budeme každopádně usilovat o to, aby minimálně v případě našeho kraje toto opatření nebylo zrealizováno.

