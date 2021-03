Dolínek (ČSSD): Jde o bezpečnost a prevenci pro cyklisty, ne o šikanu řidičů

reklama

Děkuji. Dobré dopoledne. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opakované třetí čtení. Jednou jsem se už ze třetího čtení vraceli do druhého, tak dneska to snad bude úspěšné třetí čtení.

Já bych chtěl říct, že když jsem předkládal tuto změnu zákona, která spočívá v tom, aby mohli městští policisté pokutovat přímo na místě v preferenčních pruzích pro hromadné prostředky a Integrovaný záchranný systém, tak jsem netušil, že se na to naváže tolik různých pozměňujících návrhů, o kterých teď krátce promluvím.

Já si myslím, že samotný smysl, ten pozměňovací návrh toho zákona, jsme zde vydiskutovali v prvním čtení přes tři hodiny, tak myslím, že není potřeba dnes ho do detailu rozebírat. Jde skutečně o to, aby městská policie mohla ulevit dopravní policii a mohla na místě v preferenčních pruzích dávat přímo pokuty. Jak jistě víte, pokuta přímo na místě udělená a zaplacená je určitě lepší, než správní řízení, a je to vůči řidičům, nechci říct výchovnější, ale v podstatě to tak samozřejmě je. A zároveň je to vyžadování respektu k těm ostatním řidičům, kteří spořádaně využívají pro sebe určené pruhy a neblokují ty zrychlené.

A já jsem původně zde chtěl hovořit o pozměňujícím návrhu pana poslance Kotta převzatého panem poslancem Ferancem na téma odtahy, ale bylo mi sděleno, že pan poslanec Feranec tento návrh dnes stáhne, proto já o něm nebudu hovořit a to téma vynecháme. Kdo by chtěl vidět diskuzi na toto téma, určitě se může podívat zpětně na hospodářský výbor, kde to bylo obšírně diskutováno.

Já bych se vyjádřil k dalším návrhům. Já vítám, že kolegyně a kolegové tam načetli pozměňující návrhy, které se zabývají uznáváním řidičských průkazů pro traktory, zabývají se možností zrychleného návratu sanitky nebo vozu záchranné služby, i když neveze pacienta apod. To je dobré. Ale zároveň musím přiznat, že jsme ten zákon jak já, tak pan kolega Čižinský využili k tomu, že tam upravujeme legislativu, která se týká cyklistů. Jak jistě víte, tak cyklistika je téma, které jsme zde již několikrát řešili. Naposledy největší diskuze byla na téma zákona předloženého zde senátory, a to bylo využívání cyklostezek, především vinařských stezek, a potažmo cyklistů, kteří mají mírné promile alkoholu v krvi. Nicméně právě v návaznosti na tu infrastrukturu těch vinařských cyklostezek, aby mohli využívat ty stezky, i v případě, že požili alkohol, což samozřejmě není v rozporu se zákonem.

A já musím říct, já jsem zde tedy vystupoval, jestli si pamatujete a říkal jsem, že musíme změnit legislativu tak, abychom se o tom postupně mohli bavit, protože v době, kdy můžete na elektrokolech, která jsou načipovaná a jezdí velmi rychle, jezdit bez helmy, vy můžete dělat řadu věcí, kdy není ošetřena bezpečnost cyklisty na silnicích, tak v tu dobu povolovat alkohol není ideální varianta. (V sále je hluk.)

Děkuji. A proto od slov se má přejít k činům a jeden z těch návrhů, který zde je - a není to jenom ten důvod, který zmiňuji - je ten, aby se jasně definovalo postavení cyklisty na vozovce a návazně na to se mohou udělat jiné legislativní úpravy, které potom mohou vyjít vstříc i návrhům, které jsme v minulosti zde třeba neprojednali nebo zamítli. A já jsem tam tedy přidal variantně tu věc do toho zákona, aby cyklista v případě, že to lze, byl předjížděn pouze ve vzdálenosti 1,5 metru, resp. v té variantě jeden metr v zónách 30, tak aby musel být zachován bezpečný odstup mezi řidičem automobilu a cyklistou. Já si myslím, že to je velmi důležité a stěžejní téma. Je to o bezpečnosti a myslím si, že obzvláště v posledním roce pandemie koronaviru jsme viděli, že cyklistika opět po těch letech, kdy se posilovala především jako volnočasová rekreační a sportovní záležitost, se za poslední rok vrátila naplno i jako klasická dopravní záležitost, a nejenom třeba mezi dvěma vesnicemi, že někdo jede na nákup a podobně, nebo znáte starší dámy, co třeba jezdí na hřbitovy a podobně, ale opravdu jako seriózní dopravní prostředek, který opravdu je využíván řadou lidí. A když se podíváte na průzkumy veřejného mínění nebo se podíváte na různá šetření, tak zjistíte, že řada lidí tu cyklistiku nebere plnohodnotně jako dopravní prostředek, pouze jako rekreační, právě z toho důvodu, že mají jisté obavy o sebe a o své zdraví a bezpečnost na vozovce.

A tento zákon, se kterým přicházíme, nebo pozměňovací návrh zákona právě přichází s tím, aby byl definován ten cyklista jako chráněná osoba a aby byl definován tak, že opravdu se může cítit bezpečně. Já bych zde mohl použít teď za několik let statistiky mrtvých, kteří zemřeli právě kvůli nebezpečnému předjíždění. Myslím si, že ta čísla nemusíme dávat, protože policie samozřejmě něco připisuje nebezpečnému předjíždění, něco něčemu jinému, ve finále vždycky rozhoduje soud a soudní znalci, takže asi nebudeme ta čísla zde používat, ale všichni si určitě jste vědomi těch případů, které znáte, někde ze svého okolí, někdo z médií, že opravdu došlo bohužel nejenom k těžkým zraněním, ale i k tomu nejhoršímu, jak jsem říkal, k úmrtí právě kvůli tomu, že nebyl dodržen bezpečný odstup.

V tuto chvíli je to řešeno tak, že když dochází na - a možná o tom kolegyně Ožanová bude hovořit, protože k tomu má malinko blíže u toho soudního znalectví - tak v tuto chvíli je to tak, že stejně nakonec, když dojde k nějakému závažnému incidentu, dochází k tomu, že soudní znalec musí potom pro soudy definovat bezpečný odstup a další věci.To znamená je to stejně již řešeno. A já právě proto navrhuji, aby ten zákon to jasně pojmenoval, aby ten zákon řekl jeden metr nebo jeden a půl metru podle toho, jestli jste v zóně 30 nebo v klasických místech a aby opravdu ten cyklista se cítil bezpečně. Musíme si uvědomit, že je to opravdu oblast, která zajímá stovky tisíc obyvatel České republiky a potažmo se můžete podívat, že i některé firmy v oblasti (nesrozumitelné) benzínek a další se zapojily do kampaně jeden a půl metru a opravdu deklarují navenek, že je to téma, které lidi trápí a jsou řidiči, kteří si určitě i uvědomují, že ten cyklista není tak dobře ochráněn na té vozovce.

Já jenom bych chtěl podotknout, protože jste na to asi narazili, že vám buď někdo z oblasti cyklistiky volal nebo jste naopak mohli mít zprávy od voličů na téma vymahatelnosti tohoto, tak asi je dobré, když si něco schvalujeme, říct, nakolik se to dá vymáhat, nakolik je případně ta legislativa účinná. Já jsem požádal - a zde chci poděkovat panu řediteli dopravní policie plk. Zlému za výbornou spolupráci - aby přes policejní prezidium kontaktovali policie v Evropské unii, národních států a u těch států, kde to již platí, abychom zjistili, jak to tam případně je vymáháno. Krátce bych řekl, že např. v Německu je to řešeno ve vyhlášce o silničním provozu a je tam uvedeno, že při předjíždění chodců, cyklistů a osob na malých elektrovozidlech činí dostatečný boční odstup v obci minimálně jeden a půl metru a mimo obec minimálně dva metry, a to je to důležité, dokazování probíhá zpravidla za pomoci fotodokumentace, případně za pomoci svědeckých výpovědí. To znamená jak byla ta obava, jak to budeme prokazovat, tak zde je odpověď, použiji i další státy, že se využívá stávající technika policie. To znamená ty stávající kamery, které mají ve vozech, to, co tam mají, nemusí se pořizovat žádné nové technické doplňky a využívá se to takto.

V Belgii je to řešeno v královském dekretu o silničním provozu. Při předjíždění cyklistů činí dostatečný boční odstup v obci jeden a půl metru, mimo obec dva metry. Belgická policie žádné technické prostředky pro kontrolu bezpečného odstupu nepoužívá. Opět to zdůrazňuji - to znamená není to, co si někteří kolegové myslí, aby (nesrozumitelné) to komunikovali, ta obava, že by to byla zbytečná šikana na řidiče, protože nepoužívá žádná policie to, že by za někým jela a měřila ho nějakým speciálním přístrojem. Je to opravdu věc, kde jde o bezpečnost a prevenci, ne o šikanu řidičů.

V Nizozemí je to řešeno tak, že bezpečná vzdálenost není přesně specifikována, ale je tam řečeno, že v případě porušení článku, který o tom lehce hovoří, může být udělena pokuta. A víte, že Holandsko je v tomto velmi progresivní země, takže oni to tam nemusí specificky dávat, protože samozřejmě tam je to automatické. Ve Španělsku to řeší královský dekret, kde je uvedeno, že při předjíždění cyklistů činí dostatečný boční odstup jeden a půl metru, je plánován dodatek dokonce na dva metry, a při předjíždění musí řidič jet o dvacet kilometrů nižší rychlostí, než je maximální místní povolená rychlost. Španělská policie opět nepoužívá žádné technické prostředky. Podle španělského práva znamená pro správní přestupky prohlášení policistů dostatečný důkaz anebo zase záznam z kamer, které běžně ve vozech mají.

V Irsku je to také řešeno - jeden a půl metru, a to v místech s rychlostními limity nad padesát kilometrů a u těch, kde je pod padesát, je to jeden metr. A opět řidič, který nebezpečně předjíždí cyklisty, může být pokutován částkou ve výši 120 eur a můžou mu být dány tři trestné body, ale není to tam zase prokazováno speciálními technickými prostředky. Prostě je to součástí provozu a policie to vyhodnocuje z běžného provozu. V Portugalsku je pokuta 120 až 600 eur, jeden a půl metru. Portugalská policie je vybavena zařízením v tomto případě pro měření rychlostí a zvláště vhodným pro detekci nebezpečných manévrů. To znamená to, co se již nyní děje na dálnici, i naše policie už umí ty nebezpečné manévry dělat, to znamená není to speciální přístroj pouze na měření vzdálenosti odstupu. AS ve Francii v případě porušení jednoho metru v obci, mimo obec jeden a půl metru, je pokutován řidič 135 eury a v současné době Francie nevyužívá žádné speciální technické prostředky. Takže opravdu to není o tom, že by to bylo nevymahatelné, je to normální součást běžného řešení, toho, co policie řeší.

Já bych požádal o podporu tohoto a vzal bych si zde slova kolegů z ODS, tuším, že to byl pan kolega Stanjura. Chceme být západní ve všem, buďme západní v cyklistice. On to tehdy vztahoval na to, že věřme cyklistům, že můžou mít nějaké promile. Já to vztahuji na to, jak jsem říkal na začátku, dejme nejprve podmínky do zákona na to, že jsou ochráněni všichni účastníci provozu a pak se vraťme k té diskusi, která zde byla. Určitě je to na místě a můžeme dosáhnout toho cíle, který zde byl předsevzat.

Na závěr bych chtěl jenom podpořit návrhy pana kolegy Čižinského. Jak jsem měl šanci v Praze 4 roky dělat dopravu, musím říct, že v takových městech, jako je Praha, Brno, Ostrava rozhodně není jednoduché toto dělat, kolegové to potvrdí, a některá z těch opatření - neříkám, že všechny, co pan Čižinský navrhuje, ale některá z nich - opravdu pro dopravní inženýry zjednoduší situaci tak, aby se dala plánovat doprava efektivněji a předvídatelně a účinně pro všechny účastníky.

Musíme si uvědomit, že jak chodec, tak cyklista, tak řidič jsou všichni stejní v dopravě a musíme k nim prosím stejně přistupovat, pojďme to narovnat, protože nejpřirozenější pohyb je chůze, pak je naprosto běžný pohyb cyklistika a pak technický pohyb je automobily. A všichni se tam můžeme vejít, na tu vozovku. Myslím si, že když k tomu takhle přistupujeme, tak ochráníme zdraví a je to efektivní.

Poslední věc k tomu. Já jsem si vědom, že jsou kolizní místa, a paní kolegyně o tom bude hovořit, v České republice, kde to je technicky těžké, ale musíme si uvědomit, v místech, kde již nyní nepředjedete cyklistu, že to je úzké, tak ho nepředjedete, ať máte odstup dva metry, metr nebo půl metru, prostě ho nepředjedete. Takže ta místa, když jsou, tak jsou už teď technicky takřka neřešitelná, takže to nemění nic v této věci. Děkuji a doufám, že se nám podaří schválit tedy aspoň ten primární ... (?) zákona, potažmo některé pozměňující návrhy.

