Dolínek (ČSSD): Pokutu za půlku můžou cestující v pražské MHD využívat i nadále

Opatření, kdy si mohou černí pasažéři snížit pokutu o polovinu v případě, že si koupí roční kupon za 3 650 korun, se ukázalo během testovacího období jako velmi účinné a populární, proto jeho platnost Praha prodlužuje až do konce roku 2018.

„Pokutu za půlku jsme spustili v rámci kampaně Nejedeš načerno? loni 23. října a k dnešnímu dni ji využilo už 2 169 cestujících. To znamená, že z 2 169 černých pasažérů se stali roční předplatitelé hromadné dopravy v Praze a dopravnímu podniku vzrostly tržby o téměř osm milionů korun. Je to obrovský úspěch, chceme v tom s dopravním podnikem i organizací ROPID pokračovat dál,“ řekl náměstek primátorky a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.

Pokutu za půlku, tedy sníženou sazbu přirážky k jízdnému ve výši 400 Kč, budou i nadále moci využít cestující, kteří si zároveň koupí do pěti pracovních dnů od uložení přirážky k jízdnému v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m. Prahy nepřenosný roční kupon za 3 650 Kč. Pokladna je otevřena v ulici Na Bojišti v pondělí a úterý od 10 do 17.30 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hodin.

„Pokuta za půlku motivuje cestující, aby si koupili roční kupon, stali se předplatiteli Pražské integrované dopravy a vyzkoušeli si, že jezdit bez stresu a v pohodě je mnohem lepší než se neustále ohlížet, jestli někde neuvidí revizora. Při ceně ročního kuponu 3 650 Kč lidé cestují jen za 10 Kč na den. To je bezkonkurenční cena, při které se už opravdu nevyplatí jezdit bez jízdenky a riskovat setkání s revizory,“ doplnil náměstek Dolínek.

Pokuta za jízdu načerno je v systému Pražské integrované dopravy 1 500 Kč. Pokud ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, snižuje se na 800 korun. Díky pokutě za půlku má černý pasažér možnost si pokutu snížit až na 400 Kč. Kvůli správnému spárování dokladu vydaného k pokutě se bude i nadále jednat o roční občanský kupon s evidencí osobních údajů v databázi dopravce – tedy s průkazkou, kde je fotografie cestujícího, jeho jméno a datum narození a tyto údaje jsou uvedeny v databázi dopravce nebo vydavatele karty.

