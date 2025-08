Trump hrozí, ale Indie dál nakupuje ruskou ropu

Indie, největší hinduistická země světa, zatím veřejně neupustila od svých záměrů i nadále využívat ropu z Ruska, ačkoliv USA kvůli tomu v souvislosti s válkou na Ukrajině hrozí sankcemi. Prezident Trump naznačil, že vedle nového 25% cla na indický export do USA bude Indie čelit dalším sankcím za nákup ruských zbraní a ropy.

Už v pátek Trump novinářům řekl: „Chápu, že Indie už nebude kupovat ropu od Ruska. To jsem slyšel. Nevím, jestli je to pravda, nebo ne. To je dobrý krok. Uvidíme, co se stane.“

Oficiální indické zdroje však Trumpovo tvrzení vyvrátily s tím, že indické ropné společnosti nepozastavily ruský dovoz a že rozhodnutí o dodávkách byla založena na „ceně, druhu ropy, zásobách, logistice a dalších ekonomických faktorech“.

Také zdroje citované agenturou Reuters uvedly, že k žádným okamžitým změnám nedojde.

Stabilní a časem prověřené partnerství

Jedná se o dlouhodobé smlouvy a není tak jednoduché přestat nakupovat přes noc. Dovoz ruské ropy navíc pomohl zabránit globálnímu nárůstu cen této komodity. Zatím zůstávají utlumené, a to navzdory západním omezením ruského ropného sektoru.

Indie bude dál kupovat ruskou ropu, Trumpovým hrozbám navzdory.

Na rozdíl od íránské a venezuelské ropy se na ruskou ropu dosud nevztahují přímé sankce a Indie ji nakupuje pod současnou cenou stanovenou Evropskou unií. Mluvčí ministerstva zahraničí Randhir Jaiswal uvedl, že Indie má s Ruskem „stabilní a časem prověřené partnerství“.

„Pokud jde o naše požadavky na zdroje energie, díváme se na to, co je k dispozici na trzích, co se nabízí a také na to, jaká je převládající globální situace nebo okolnosti,“ řekl Jaiswal.

Soukromé rafinerie v nákupech pokračují

Trump si po svém letošním návratu do úřadu prezidenta stanovil za svou prioritu ukončení války na Ukrajině. V posledních týdnech však vyjadřoval rostoucí netrpělivost vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Pohrozil 100% cly na dovoz USA ze zemí, které kupují ruskou ropu, pokud Moskva nedosáhne s Ukrajinou významné mírové dohody.

Rusko je hlavním dodavatelem do Indie, třetího největšího dovozce a spotřebitele ropy na světě, a podílí se na jejích celkových dodávkách přibližně 35 %. Indie dovážela od ledna do června letošního roku přibližně 1,75 milionu barelů ruské ropy denně, což je o 1 % více než před rokem. Indické státní rafinerie sice přestaly koncem července nakupovat ruskou ropu, důvodem však nemusely být jen Trumpovy hrozby, ale také méně výhodné obchodní podmínky.

Soukromé rafinerie v nákupech pokračují. Dlouhodobé dopady na indicko-ruské energetické vztahy ze strany Bílého domu zůstávají nejisté.

Ukrajinská armáda v sobotu oznámila, že zasáhla ropná zařízení v Rusku, včetně rafinerie v Rjazani, a způsobila v jejích prostorách požár. Úder poničil také sklad ropy, vojenské letiště pro drony a továrnu na elektroniku.

