Dostál (Stačilo!): Píši vám z Bruselu, kde Lásky není

Milí sledující, zdravím z Bruselu.

Pokud jste narazili na poslední díl VoxTV: Jediné, co o budoucím bývalém senátoru Láskovi potřebujete vědět, je číslo 9955. To je počet hlasů, který získala v eurovolbách celá jeho koalice SEN21 a Volt. To je voličů jak do mariáše. Jen preferenček jste mi dali dvaapůlkrát víc. Proto vám taky nyní píši z Bruselu, kde Lásky není.

L jako Láska, L jako Loser. Pokud opravdu potřebujete vidět a slyšet jeho pláč, je ZDE.

PS: Když už jsme u těch právníků: Kdyby stál mně nebo někomu za tu čtvrthodinu práce, fakt se se mnou "neutká u soudu". Půjde na policii vysvětlovat přestupek proti občanskému soužití.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky