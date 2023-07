Dostálová (ANO): U operačních programů hraje velmi velký důraz kurz

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem nedávno slíbila, ono už to letí, zhruba tak před měsícem, že jakmile budou nová čísla o čerpání zdrojů z evropských fondů, tak budu Sněmovnu pravidelně informovat, protože to považuji za velmi důležité.

Včera Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo čerpání za měsíc červen a já si myslím, že skutečně bychom měli asi společně napnout všechny síly k tomu, aby se dařilo čerpat evropské fondy. My jsme o tom částečně hovořili včera na rozpočtovém výboru, kde pan ministr Stanjura má v saldu evropských fondů plus 20 miliard, ale bohužel musíme konstatovat - a včera jsme se o tom i bavili - že už víme, že s největší pravděpodobností nepřijde z Národního plánu obnovy 20 miliard letošní rok, což jsou ta druhá a třetí platba, protože se tam nestíhají naplňovat ty milníky, takže to bereme jako určitou konstantu, kterou už i přiznalo Ministerstvo financí do médií.

Já bych se dneska nechtěla věnovat Národnímu plánu obnovy, ale právě kohenzním programům, což je Operační program životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, podnikání, pro zaměstnanost, školství - opravdu jich máme celou plejádu. Nám v letošním roce končí to staré programovací období, to znamená o všechny peníze, které můžeme, musíme požádat do konce letošního roku. Už to nejde posunout na ten další rok. Tam samozřejmě, pokud by poslední certifikace proběhla 31. 12. 2023, tak je jasné, že ty platby budou dobíhat třeba až do března, dubna příštího roku, ale požádat a všechny ty projekty uzavřít musíme v letošním roce.

O to méně příjemné pro mě bylo zjištění, že když jsem vám tady říkala zhruba začátkem června, když jsem měla květnová čísla, že České republice zbývá docertifikovat neboli požádat o ty evropské zdroje, tak začátkem června to bylo minus 85 miliard. To znamená do konce roku za všechny ty operační programy 85 miliard. No a jaké překvapení bylo, když jsem otevřel čísla za měsíc červen, tak budete se divit, ale je to minus 86 miliard. Řeknete si, jak je to možné, mělo by nám to klesat, proč nám to stoupá?

No a tady bych chtěla upozornit ctěnou Sněmovnu, že si musíme uvědomit, že u operačních programů vzhledem k tomu, v jakých obrovských částkách se pohybujeme, hraje velmi velký důraz kurz, protože pravděpodobně lehce oslabila koruna, což způsobilo, že máme vlastně více prostředků k využití oproti tomu, když je posílená koruna. Takže se nám zvedla i ta částka, a proto tedy je to vlastně minus 86 miliard. Ale podle těchto čísel to znamená, že jsme necertifikovali prostě vůbec nic. Prostě vůbec nic za měsíc červen.

A já bych znovu chtěla apelovat na pana ministra financí, aby skutečně přišel k tomu, že bude certifikovat každý měsíc. Já vám to řeknu na konkrétních operačních programech. Není možné to vzít en bloc za všechny operační programy, protože každý operační program má svůj řídicí orgán. A úplně nejhůř - a budu jmenovat fakt jenom ty operační programy, které mají certifikaci kolem 70 % - absolutně nejhůř je na tom Integrovaný regionální operační program, který má certifikováno 74,4 %.

Když se na to podívám, kolik je proplaceno příjemcům z toho daného programu, tak když jsme se o tom bavili v tom květnu nebo za květen začátkem června, tak IROP měl certifikovat zhruba 31,5 miliardy, což je 4,5 miliardy měsíčně, když to vydělíte červen, červenec a tak dále. A když se podívám na červnová čísla, tak MMR má certifikovat 30 miliard, ale už to podělíte menším počtem měsíců.

Já se ptám, kde na to vezme MMR, aby certifikovalo zhruba 5 miliard měsíčně, kde na to vezme personální kapacitu. A tady je skutečně zapotřebí, aby se rezorty domluvily, aby certifikovalo všechno, co má ruce a nohy, protože to nejsou peníze MMR nebo peníze životního prostředí, to jsou peníze České republiky a je opravdu alarmující, když tady druhým dechem bereme peníze důchodcům, abychom neuměli jako Česká republika vyčerpat tyto velké zdroje.

Druhým programem, který se pohybuje na 78 % certifikace, je Operační program rybářství, nicméně to je velmi malinký program, ten má zhruba 737 milionů korun k dispozici, kdežto Integrovaný regionální operační program má k dispozici 148,5 miliardy korun. Zároveň tady máme definováno 323 rizikových projektů za 20,7 miliardy korun. Takže když si vezmeme, že víme, že asi nepřijde platba z Národního plánu obnovy 20 miliard, máme identifikovaných 323 projektů za 20,7, tak je to 40,7 miliardy korun, což samozřejmě bude mít neblahý dopad do státního rozpočtu jako takového, protože pokud ta platba nepřijde, tak se nám samozřejmě o to prohloubí deficit.

Takže já takto budu ke ctěné Sněmovně chodit každý měsíc s tím čerpáním. Přijdu tedy pravděpodobně až v září v rámci té Sněmovny a budu vás zase informovat, jaký pokrok jsme udělali za letní měsíce, ale chtěla bych opravdu vyzvat ty operační programy, které mají takovéto problémy, aby se nebály i těch nepopulárních kroků, protože pokud to ty projekty nestíhají, nezvládají, tak znova říkám, trvat na tom, že nám tady propadnou takové obří miliardy, je chybná úvaha.

Naopak tyto projekty, které mají problémy, by se měly zastavit, podívat se na to, jestli by nešly například fázovat, to znamená, že část projektu by byla zaplacena z tohoto období neboli z období 2014 - 2020 a ta druhá část by mohla být financována z období 2021 - 2027. Ale je potřeba, aby se tomu někdo intenzivně na každodenní bázi věnoval, abychom tyto projekty uměli takto nafázovat a ty peníze, které tam zůstávají, rychle využít například pro nějaké rychloobrátkové výzvy, nákup nějakých například přístrojů a tak dále, kde je potřeba skutečně - nebo do digitalizace. Tady jsem trošku v rozporu, ale je potřeba prostě najít nějaké projekty, které by tou rychloobrátkou, ale zase aby to nebyl projekt pro projekt, aby to mělo skutečně tu přidanou hodnotu pro Českou republiku.

Znovu alarmuji, že dneska jsme na číslech u koheze minus 86 miliard, což je způsobeno určitě kurzovým rozdílem, ale místo aby nám to klesalo, tak nám to úspěšně stoupá.

Děkuji za pozornost.

