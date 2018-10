Dvořák: Neudělal jsem nic špatného, jen ohrožuji "nárok" pana Drahoše na senátorské křeslo

Přátelé, zdá se, že předvolební bitva právě vrcholí. Informace, že Jiří Drahoš na mě chystá podpásovku, se mi sice donesla, ale musím říct, že jsem až do dnešního večera nevěřil tomu, že by byl schopen něco podobného udělat. Nedopustil jsem se ničeho špatného, pouze se ukázalo, že ohrožuji "nárok" pana Drahoše na senátorské křeslo. Držte mi, prosím, palce, protože jen tak se panu Drahošovi vzdát nehodlám!

Dnes, tři dny před volbami, zveřejnil server Seznam.zprávy absurdní obvinění, že jsem si "nechával peníze určené vodákům".

Obvinění je o to absurdnější, že klub nemá vlastní právní subjektivitu, kterou má jednota s názvem Sportovní kluby Prahy 4, která provádí veškeré operace hospodářské povahy. Jediným úkonem, ve kterém figuruje náš klub, je trojstranná dohoda mezi jednotou SK Prahy 4, klubem a zapsaným spolkem KVS Praha, z.s., na základě které jsou na účet spolku shromažďovány příspěvky členů, které se pak postupně bezezbytku převádějí na účet SK Prahy 4, obdobně jako v minulých letech. Tato praxe bude pokračovat do doby, než KVS Praha svoji subjektivitu získá.

Náš klub existuje od roku 1924, chodil do něj můj otec, já sám jsem členem klubu 58 let a 16 let ho řídím. Nikdy bych neudělal, a také nepřipustil žádný krok, který by náš klub jakkoliv poškodil.

Stejný názor mají i všichni představitelé KVS Praha, a to že jde o bezdůvodné pošpinění mé osoby v souvislosti se senátními volbami. Je o to zákeřnější, že protistrana sází na to, že až se celá věc vysvětlí, bude už po volbách! Proto mi, prosím, držte palce, protože jen tak se panu Drahošovi opravdu vzdát nehodlám!

autor: PV